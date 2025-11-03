PSG szykuje się na Bayern. Luis Enrique mówił wprost o presji i sile rywala

PSG we wtorek zmierzy się w hicie Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Tymczasem przed tym starciem swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec giganta z Francji.

fot, Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique przed spotkaniem PSG – Bayern Monachium

PSG we wtorkowym hicie czwartej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów zmierzy się z Bayernem Monachium. Obie ekipy zagrają ze sobą w elitarnych rozgrywkach po raz pierwszy od listopada minionego roku. Przed tym starciem kilka zdań wyraził szkoleniowiec ekipy z Paryża.

– Na Parc des Princes, dzięki atmosferze i naszym kibicom, jesteśmy przekonani, że uda nam się pokonać ich presję. Myślę, że ten mecz będzie podobny do tego, który rozegraliśmy z nimi latem podczas Klubowych Mistrzostw Świata – mówił Luis Enrique cytowany przez oficjalną stronę internetową PSG.

– Prawdopodobnie będzie równie intensywny. Pod tym względem zapowiada się bardzo interesująco dla obu drużyn. Już teraz widać, że Bayern jest bardzo silny, wygrywając 15 meczów z rzędu. To jest po prostu niesamowite. Ważne jest dla nas, abyśmy wygrali jutro nie tylko ze względu na trzy punkty, ale także dlatego, że mieliśmy najtrudniejsze losowanie w Lidze Mistrzów – zaznaczył Hiszpan.

Atmosfera Parc des Princes ma zadecydować

– Grając u siebie, kluczowe jest, aby wykorzystać atmosferę stworzoną przez naszych kibiców i spróbować wygrać mecz – powiedział trener francuskiej ekipy.

Wtorkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. PSG podejdzie do tej potyczki po wygranej z Nice (1:0). Z kolei ekipa z Monachium ma za sobą zwycięstwo nad Bayerem Leverkusen (3:0). Latem podczas Klubowych Mistrzostw Świata, obie drużyny mierzyły się ze sobą 5 lipca. Wówczas lepsi okazali się paryżanie, wygrywając 2:0.

Czytaj więcej: Real Madryt ma kłopot przed Ligą Mistrzów. Uraz kluczowego młodzieńca