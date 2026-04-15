Bayern Monachium w pierwszym spotkaniu pokonał Real Madryt 2:1 i jest o krok od awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Jednak kilku zawodników musi uważać - są o jedną żółtą kartkę od pauzy w kolejnym meczu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern – Real: dla nich kartka oznacza absencję w półfinale

We wtorek Paris Saint-Germain po raz drugi okazało się lepsze od Liverpoolu i awansowało do 1/2 finału Ligi Mistrzów. Dzisiaj Paryżanie poznają swojego rywala. Zdecydowanie większe szanse na grę w kolejnej fazie ma Bayern Monachium, który na Allianz Arena broni jednobramkowej zaliczki. Real Madryt ciągle jest w grze, ale to gospodarze są wyraźnymi faworytami.

Czterech zawodników Bawarczyków musi uważać na kartki. Na tej liście znajdują się Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah i Konrad Laimer. Ewentualne napomnienie będzie oznaczało pauzę w pierwszej odsłonie rywalizacji z PSG.

Każdy z wspomnianych wyżej piłkarzy niemal na pewno wybiegnie w podstawowym składzie na dzisiejszy pojedynek z Realem. W przypadku Los Blancos kartka w zbliżającym się starciu z Monachium oznacza absencję w pierwszym meczu półfinału takich graczy, jak Jude Bellingham, Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Kylian Mbappé, i Vinícius Júnior.