Złe wieści dla Barcelony. Raphinha wypada z gry

14:02, 9. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

Raphinha opuści dwa najbliższe mecze FC Barcelony. Jak informuje "Mundo Deportivo", trener Hansi Flick potwierdził absencję Brazylijczyka, mającego problemy zdrowotne.

Raphinha
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fot. Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Hansi Flick przekazał złe wieści

Raphinha nie pomoże FC Barcelonie w spotkaniach z Getafe i Galatasaray. Hansi Flick wyjaśnił, że badania wykazały pewne nieprawidłowości. Chociaż nie chodzi o konkretną kontuzję. Sztab szkoleniowy nie zamierza jednak ryzykować zdrowia jednego z kluczowych zawodników, szczególnie mając w pamięci jego problemy z poprzedniego sezonu.

– Badania coś wykazały, to nie kontuzja, ale musimy być ostrożni, bo w zeszłym roku miał trzy kontuzje i musimy się nim zająć. Nie będzie dostępny jutro ani w meczu z Galatasaray – powiedział niemiecki trener cytowany przez „Mundo Deportivo”.

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Problemy Brazylijczyka pojawiły się podczas przerwy reprezentacyjnej, gdy doznał obrzęku. Na szczęście uniknął poważnego urazu, ale Barcelona woli zachować ostrożność. Flick nie chce dopuścić do sytuacji, w której zbyt szybki powrót na boisko ponownie wykluczyłby skrzydłowego z gry na dłużej.

Absencja Raphinhi to istotne osłabienie dla zespołu, zwłaszcza że przed przerwą prezentował znakomitą formę. W ośmiu meczach zdobył 14 bramek i zanotował trzy asysty. Blaugrany w najbliższym czasie najpierw zmierzy się z Getafe w La Liga, a następnie we wtorek zagra na wyjeździe z Galatasaray w Lidze Mistrzów. Na razie nie podano terminu powrotu Brazylijczyka.

Do kolejnej reprezentacyjnej przerwy Katalończycy mają do rozegrania osiem spotkań. Przede wszystkim na drodze Barcelony staną takie ekipy jak Real Madryt czy Atletico Madryt.

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