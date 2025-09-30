We wtorek odbyło się aż dziewięć spotkań w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczyliśmy w akcji m.in. Real Madryt, Bayern Monachium czy też Liverpool. Przedstawiamy komplet wyników.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów: komplet wtorkowych wyników

Liga Mistrzów to najważniejsze klubowe rozgrywki w Europie, w których każdy mecz budzi ogromne emocje. Pierwsza kolejka przyniosła już ciekawe wyniki i pierwsze niespodzianki. Część faworytów udowodniła swoją siłę, pewnie sięgając po komplet punktów. Dziś zobaczyliśmy w akcji drużyny typowane do triumfu. To dopiero początek, a rywalizacja w trwającej edycji rozgrywek zapowiada się pasjonująco.

Wtorkowe zmagania rozpoczęły się od meczu, w którym zobaczyliśmy w akcji Real Madryt. Królewscy tego dnia mierzyli się na wyjeździe z Kajratem Ałmaty. Rywalizacja ułożyła się po myśli Królewskich. Podopieczni Xabiego Alonso zwyciężyli rezultatem 5:0, a bohaterem starcia został Kylian Mbappe.

Bayern Monachium również swój mecz zakończył wysokim wynikiem. Mistrzowie Niemiec na wyjeździe podejmowali Pafos. Trudno było oczekiwać niespodzianki, ponieważ drużyny dzieliła różnica klas. Tak też było na boisko. Bawarczycy odnieśli bardzo wysokie zwycięstwo (5:1) i potwierdzili imponującą dyspozycję.

Interesująco zapowiadało się spotkanie Liverpoolu z Galatasaray. Wielu kibiców wskazywało, że The Reds mogą ponieść pierwszą porażkę w sezonie. I tak się właśnie stało. Turcy odnieśli niespodziewane zwycięstwo 1:0. Autorem zwycięskiego trafienia był Victor Osimhen, który pokonał Alissona z rzutu karnego.

Wyniki wtorkowych spotkań w 2. kolejce Ligi Mistrzów

Atalanta Bergamo – Club Brugge 2:1

Kajrat Ałmaty – Real Madryt 0:5

Atletico Madryt – Eintracht Frankfurt 5:1

Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur 2:2

Chelsea – Benfica 1:0

Galatasaray – Liverpool 1:0

Inter Mediolan – Slavia Praga 3:0

Olympique Marsylia – Ajax Amsterdam 4:0

Pafos – Bayern Monachium 1:5