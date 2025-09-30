Mbappe bohaterem. Real pewnie wygrywa
Po bolesnej ligowej porażce w derbach Madrytu 2:5 Real wybrał się do Kazachstanu, gdzie zmierzył się z Kajrat Ałmaty. Królewscy chcieli zrehabilitować się w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Choć Kazachowie dobrze weszli w mecz i pokazywali wolę walki, to Los Blancos wygrali to spotkanie 5:0. Bohaterem tego starcia został Kylian Mbappe, który zdobył hat-tricka.
Wynik spotkania został otwarty w 25. minucie po wykorzystaniu przez Francuza rzutu karnego. Jedenastka została podyktowana po tym jak bramkarz Kajratu sfaulował Franco Mastantuono w polu karnym.
Na kolejnego gola trzeba było poczekać do drugiej połowy. 26-latek ponownie trafił do siatki, a całkiem ładną asystę przy tym trafieniu zanotował Thibaut Courtois.
Trzecią bramkę gwiazdor Realu zdobył w 74. minucie po świetnym dryblingu Rodrygo, który podał do Ardy Gulera, a Turek zagrał do Mbappe, który pewnym strzałem umieścił piłkę w bramce.
Wynik spotkania podwyższył Eduardo Camavinga, który wykorzystał swoją szansę w polu karnym po podaniu od Rodrygo. Ostatniego gola strzelił Brahim Diaz w doliczonym czasie gry po podaniu od Gonzalo Garcii.
Po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów Mbappe ma już na swoim koncie pięć bramek. Łącznie we wszystkich rozgrywkach francuski gwiazdor strzelił w tym sezonie trzynaście goli w dziewięciu meczach.
Teraz hiszpańskiego giganta czeka ligowe spotkanie z Villarrealem w sobotę. Z kolei następne starcie w ramach Ligi Mistrzów odbędzie się dopiero po przerwie reprezentacyjnej 22 października z Juventusem. Natomiast Kajrat Ałmaty 21 października zmierzy się z cypryjskim Pafos FC.
Zobacz także: Real sprowadzi dwóch pomocników za 60 mln euro? Gigant przygotował listę życzeń