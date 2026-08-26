Man City sfinalizował wielki transfer. Oto następca Rodriego

20:27, 26. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  mancity.com

Manchester City sfinalizował transfer nowego pomocnika. Będzie to następca Rodriego, za którego zapłacili prawie 100 milionów euro. Nowym piłkarzem angielskiego giganta został Ayyoub Bouaddi.

Rodri
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MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Bouaddi oficjalnie w Man City. Zastąpi wielką gwiazdę

Manchester City przeprowadził poważne zmiany w trakcie letniego okna transferowego. Najważniejsza to oczywiście zmiana trenera. Po latach ze stanowiska ustąpił Pep Guardiola, którego zastąpił jego były asystent – Enzo Maresca. Włoski taktyk wydał prawie 300 milionów euro na wzmocnienia.

Do zespołu dołączyło sześciu nowych zawodników. Jeden z nich był szczególnie wyczekiwany, ponieważ jego zadaniem będzie zastąpienie Rodriego. Hiszpan opuścił klub, przechodząc do FC Barcelony. Następcą mistrza świata został Ayyoub Bouaddi, który błysnął na mundialu.

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Bouaddi to Marokańczyk, który całą karierę spędził we Francji, gdzie bronił barw Lille, którego jest wychowankiem. Manchester City zapłacił za niego aż 95 milionów euro. Nastolatek podpisał kontrakt z klubem do czerwca 2031 roku. Warto zaznaczyć, że pomocnik ma dopiero 18 lat.

Mimo młodego wieku ma spore doświadczenie. W Lille debiutował w sezonie 2023/2024. Łącznie rozegrał 96 meczów, w których zanotował 4 asysty. Dla reprezentacji Maroka zaliczył 8 występów, z czego aż 5 w trakcie ostatnich Mistrzostw Świata.

Potencjał Ayyouba jest niezwykle duży. To zawodnik, który ma wszystko, czego potrzeba czołowemu pomocnikowi. Mimo że ma zaledwie 18 lat, już teraz wyróżnia się znakomitą inteligencją boiskową, a pod okiem Enzo będzie się pod tym względem dalej rozwijał. Obserwowaliśmy go bardzo, bardzo uważnie. W trakcie tego procesu nabieraliśmy coraz większego przekonania, że jest ogromnym talentem, który w Manchesterze City może w pełni rozwinąć skrzydła – mówił na prezentacji piłkarza Hugo Viana, dyrektor sportowy Man City.

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