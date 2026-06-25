Liverpool nawiązał kontakt z Realem Madryt. Chce francuską gwiazdę

Liverpool skontaktował się z Realem Madryt w sprawie transferu Eduardo Camavingi. 23-letni pomocnik podobno nie znajduje się w planach Jose Mourinho - donosi strona TEAMtalk.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Eduardo Camavinga na radarze Liverpoolu

Eduardo Camavinga może opuścić Real Madryt podczas letniego okna transferowego. Nowy trener drużyny Królewskich – Jose Mourinho – nie widzi miejsca dla 23-letniego pomocnika w swojej koncepcji zespołu. Francuz nie znajduje się w planach portugalskiego szkoleniowca, który chciałby wzmocnić środek pola poprzez sprowadzenie Enzo Fernandeza. Z tego względu władze hiszpańskiego giganta są gotowe wysłuchać ofert za swojego zawodnika. Real Madryt oczekuje za utalentowanego pomocnika kwoty przekraczającej 60 milionów euro, co może ograniczyć liczbę potencjalnych zainteresowanych.

Według najnowszych informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, nowym klubem Camavingi może zostać Liverpool. Angielski gigant miał już podobno nawiązać kontakt z Realem Madryt w sprawie ewentualnego transferu reprezentanta Francji. W najbliższych dniach obie strony mogą rozpocząć konkretne negocjacje dotyczące warunków potencjalnej transakcji. Wiele zależy jednak od stanowiska samego zawodnika, który według medialnych doniesień najchętniej pozostałby na Santiago Bernabeu i nadal walczył o miejsce w podstawowym składzie ekipy Los Blancos.

Camavinga trafił do Madrytu latem 2021 roku ze Stade Rennes, gdzie stawiał pierwsze kroki w profesjonalnej piłce. Od tamtej pory rozegrał 223 spotkania w barwach Realu Madryt, zdobywając sześć bramek oraz notując jedenaście asyst. W tym czasie sięgnął między innymi po dwa triumfy w Lidze Mistrzów i dwa mistrzostwa Hiszpanii. Zdaniem portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa francuskiego pomocnika wynosi obecnie około 50 milionów euro.

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