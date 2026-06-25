Chelsea nie zwalnia tempa. Zagięła parol na Brazylijczyka

Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Wesley

Wesley przyciągnął uwagę Chelsea

Chelsea planuje przebudowę składu podczas letniego okna transferowego. Nowy trener ekipy The Blues – Xabi Alonso – chce zbudować londyńską drużynę według własnej filozofii, co wiąże się z licznymi zmianami kadrowymi. Hiszpański szkoleniowiec zamierza szczególnie wzmocnić prawą obronę, zwłaszcza że przyszłość Malo Gusto na Stamford Bridge stoi pod znakiem zapytania. Władze angielskiego klubu analizują więc kilka kandydatur, które mogłyby podnieść jakość rywalizacji na tej pozycji oraz zapewnić zespołowi Niebieskich większą stabilność w defensywie.

W ostatnich godzinach pojawiły się informacje, że nowym zawodnikiem Chelsea zostanie Marco Palestra. Niewykluczone jednak, że londyńczycy zdecydują się na pozyskanie jeszcze jednego bocznego defensora. Jak poinformował Ekrem Konur, uwagę klubowych mistrzów świata przykuł bowiem także Wesley. AS Roma wyceniła 22-letniego prawego obrońcę na około 60 milionów euro, dlatego ewentualna transakcja wiązałaby się z bardzo dużym wydatkiem. Mimo to Chelsea ma uważnie monitorować sytuację Brazylijczyka i rozważać podjęcie konkretnych działań.

Ośmiokrotny reprezentant Brazylii występuje w koszulce ekipy Giallorossich od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Olimpico z Flamengo za 25 milionów euro. Wesley w minionym sezonie rozegrał 39 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty, będąc jednym z kluczowych piłkarzy rzymskiej drużyny. Kontrakt wahadłowego z Romą obowiązuje do 2030 roku, dlatego włoski klub nie zamierza łatwo rezygnować ze swojego zawodnika.

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