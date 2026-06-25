Atletico czeka na przeprosiny, a Barcelona na hit transferowy

Atletico Madryt znalazło się w trudnej sytuacji po głośnych słowach Juliana Alvareza. Według El Chiringuito TV klub oczekuje od Argentyńczyka przeprosin, a Barcelona uważnie śledzi rozwój wydarzeń i czeka na transfer.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Wypowiedź Alvareza wywołała burzę

Atletico Madryt nie jest zadowolone z publicznej wypowiedzi Juliana Alvareza. Napastnik otwarcie przyznał, że chciałby zmienić klub. Władze uznały moment i formę jego słów za niepotrzebne działanie, które zaszkodziło atmosferze wokół drużyny.

– Dla wszystkich najlepszy będzie transfer. Chcę spełnić swoje marzenie. To nie jest odpowiedni moment, aby o tym rozmawiać, ale nie mogę też tego ukrywać. Staram się być uczciwym człowiekiem i rozmawiałem już z działaczami oraz wszystkimi osobami, z którymi powinienem porozmawiać – powiedział Alvarez.

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Według El Chiringuito TV klub oczekuje teraz oficjalnych przeprosin od reprezentanta Argentyny. Jednocześnie nowi inwestorzy Atletico nadal nie zamierzają rozpatrywać ofert za napastnika. Nie można również wykluczyć spotkania prezesa klubu z przedstawicielami funduszu Apollo w sprawie przyszłości zawodnika.

Barcelona spokojnie obserwuje rozwój wydarzeń i nadal uważa Alvareza za głównego kandydata do zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Katalończycy mają być gotowi złożyć ofertę w wysokości około 130 milionów euro. Atletico zapowiedziało także złożenie skargi do FIFA. Klub twierdzi, że Barcelona prowadziła rozmowy z piłkarzem, mimo że obowiązywał go ważny kontrakt.