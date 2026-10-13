Kane wprost o celach na ten sezon. Oto priorytet Bayernu

11:56, 13. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  UEFA / Bayern&Germany [X]

Harry Kane nie ukrywa, że Liga Mistrzów to najważniejszy cel. W rozmowie z UEFA dał do zrozumienia, że właśnie te rozgrywki będą priorytetowe dla Bayernu Monachium. Marzą o wygraniu prestiżowego trofeum.

Harry Kane
Obserwuj nas w
René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium po wpadce z Augsburgiem, z którym tylko zremisowali (2:2), wraca do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Już we wtorek (13 października) mistrzowie Niemiec zmierzą się z Vikingiem. Bawarczycy będą zdecydowanym faworytem spotkania w Norwegii. Eksperci przewidują, że będzie to mecz „do jednej bramki”. Nie jest tajemnicą, że zespół Vincenta Kompany’ego to jeden z faworytów do końcowego zwycięstwa.

W poprzednim sezonie byli blisko awansu do wielkiego finału. W półfinale musieli jednak uznać wyższość Paris Saint-Germain, przegrywając w dwumeczu (5:6). Harry Kane w rozmowie z UEFA wprost przyznał, że w tegorocznych rozgrywkach Liga Mistrzów pozostaje najważniejszym celem.

Promocja: BONUS 200 zł i FREEBETY 55 zł dla nowych klientów Superbet. Zarejestruj się z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zdobycie trzech trofeów w Niemczech w poprzednim sezonie sprawiło, że był to dla nas wyjątkowy rok. Liga Mistrzów zawsze pozostaje jednak najważniejszym celem, zarówno dla tego klubu, jak i dla mnie. Dlatego uważam, że w obecnym sezonie mamy ogromną szansę na sukces – powiedział Harry Kane w rozmowie na kanale UEFA.

Na ten moment najważniejsze jest, aby zakończyć fazę ligową Ligi Mistrzów na jak najwyższej pozycji. Jestem optymistą. Myślę, że w ostatnich latach udowodniliśmy, że potrafimy być naprawdę groźnym zespołem. […] Być może potrzebujemy też odrobiny szczęścia, kilku decyzji, które zapadną na naszą korzyść. To właśnie takie drobne szczegóły często decydują o końcowym sukcesie – dodał napastnik Bayernu Monachium.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości