Kane wprost o celach na ten sezon. Oto priorytet Bayernu

Harry Kane nie ukrywa, że Liga Mistrzów to najważniejszy cel. W rozmowie z UEFA dał do zrozumienia, że właśnie te rozgrywki będą priorytetowe dla Bayernu Monachium. Marzą o wygraniu prestiżowego trofeum.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium po wpadce z Augsburgiem, z którym tylko zremisowali (2:2), wraca do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Już we wtorek (13 października) mistrzowie Niemiec zmierzą się z Vikingiem. Bawarczycy będą zdecydowanym faworytem spotkania w Norwegii. Eksperci przewidują, że będzie to mecz „do jednej bramki”. Nie jest tajemnicą, że zespół Vincenta Kompany’ego to jeden z faworytów do końcowego zwycięstwa.

W poprzednim sezonie byli blisko awansu do wielkiego finału. W półfinale musieli jednak uznać wyższość Paris Saint-Germain, przegrywając w dwumeczu (5:6). Harry Kane w rozmowie z UEFA wprost przyznał, że w tegorocznych rozgrywkach Liga Mistrzów pozostaje najważniejszym celem.

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– Zdobycie trzech trofeów w Niemczech w poprzednim sezonie sprawiło, że był to dla nas wyjątkowy rok. Liga Mistrzów zawsze pozostaje jednak najważniejszym celem, zarówno dla tego klubu, jak i dla mnie. Dlatego uważam, że w obecnym sezonie mamy ogromną szansę na sukces – powiedział Harry Kane w rozmowie na kanale UEFA.

– Na ten moment najważniejsze jest, aby zakończyć fazę ligową Ligi Mistrzów na jak najwyższej pozycji. Jestem optymistą. Myślę, że w ostatnich latach udowodniliśmy, że potrafimy być naprawdę groźnym zespołem. […] Być może potrzebujemy też odrobiny szczęścia, kilku decyzji, które zapadną na naszą korzyść. To właśnie takie drobne szczegóły często decydują o końcowym sukcesie – dodał napastnik Bayernu Monachium.