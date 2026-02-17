Juventus bez gwiazdy na hit Ligi Mistrzów

Juventus przystąpi do meczu z Galatasaray poważnie osłabiony w ofensywie. Według Sky Sport Italia Jonathan David nie zagra z powodu urazu pachwiny.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

David nie zagra z Galatasaray z powodu kontuzji

Juventus udał się do Stambułu bez Jonathana Davida w kadrze na spotkanie z Galatasaray. Kanadyjczyk nie znalazł się na liście powołanych ogłoszonej tuż przed wylotem. Według Sky Sport Italia napastnik zmaga się z urazem pachwiny. To właśnie kontuzja wykluczyła go z hitu Ligi Mistrzów.

David w sobotę rozpoczął mecz wyjazdowy z Interem w pierwszym składzie. Został zmieniony w drugiej połowie. Wówczas wydawało się, że była to decyzja taktyczna. Teraz wiadomo, że problem zdrowotny okazał się poważniejszy, niż początkowo zakładano.

Sytuacja kadrowa w ataku Bianconeri jest trudna. Dusan Vlahović oraz Arkadiusz Milik również nie są dostępni na to spotkanie. Oznacza to, że Lois Openda będzie jedynym nominalnym środkowym napastnikiem do dyspozycji w Stambule. To duże wyzwanie przed pierwszym meczem fazy pucharowej.

David był ważnym ogniwem zespołu w ostatnich tygodniach. Wystąpił w ośmiu ostatnich meczach Serie A w wyjściowym składzie. W całym sezonie rozegrał 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Strzelił siedem goli i zanotował pięć asyst, w tym dwie bramki w Lidze Mistrzów.

Dla Starej Damy mecz z Galatasaray jest niezwykle istotny. Przed rokiem Bianconeri niespodziewanie odpadli z rywalizacji w Lidze Mistrzów po przegranym dwumeczu z PSV Eindhoven. Klub z Turynu nie chce powtórzyć tego schematu w obecnej kampanii.

