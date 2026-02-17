To idealny następca Lewandowskiego. Lepszy niż Haaland i Kane

07:31, 17. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

FC Barcelona stoi przed kluczową decyzją dotyczącą pozycji numer dziewięć. Hiszpański Sport wskazał zawodnika, który byłby idealnym następcą Roberta Lewandowskiego ze względu na swoją charakterystykę gry.

Robert Lewandowski
Thuram idealnie odnalazłby się w systemie gry FC Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do poważnej inwestycji w letnim oknie transferowym. Pozycja numer dziewięć ma być absolutnym priorytetem. Robert Lewandowski dał klubowi bardzo wiele przez cztery sezony. Transfer z 2022 roku został w pełni uzasadniony sportowo i marketingowo. Działacze mogą być z niego dumni.

Sytuacja Polaka ma wyjaśnić się po 15 marca. Napastnik posiada kilka solidnych ofert. Najgłośniejsza pochodzi z Chicago Fire w MLS. To atrakcyjny projekt i bardzo korzystna propozycja finansowa. Chicago to także miasto, które podoba się rodzinie zawodnika. Jeśli Lewandowski zdecyduje się na odejście, Blaugrana będzie musiała działać szybko i konkretnie.

W gronie potencjalnych następców pojawia się Marcus Thuram. Francuz zrobił duże wrażenie w dwumeczu Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie w poprzednim sezonie. Zaprezentował siłę, spokój i skuteczność. To napastnik, który łączy warunki fizyczne z techniką. Potrafi grać tyłem do bramki i umie współpracować z partnerami w małej przestrzeni. Dobrze porusza się bez piłki i atakuje wolne sektory. Zdaniem Sportu byłby idealnym następcą Polaka.

Thuram ma 28 lat i wciąż kilka sezonów gry na najwyższym poziomie przed sobą. W realiach obecnego rynku jego cena może wynieść około 60 lub 70 milionów euro. Alternatywami są Erling Haaland oraz Harry Kane. W obu przypadkach operacja wydaje się jednak znacznie trudniejsza finansowo. Dlatego Marcus Thuram jawi się jako lepsza opcja dla Dumy Katalonii.

