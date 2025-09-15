Inter Mediolan ma problem przed spotkaniem z Ajaksem Amsterdam w Lidze Mistrzów. Cristian Chivu nie ma do dyspozycji pełnego składu. Z kontuzją pleców zmaga się bowiem Matteo Darmian - informuje "Sky Sport".

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Matteo Darmian nabawił się kontuzji

Inter Mediolan już w środę zainauguruje rozgrywki Ligi Mistrzów. Tego dnia wicemistrzowie Włoch zmierzą się na wyjeździe z Ajaksem Amsterdam. Nerazzurri liczą na zwycięstwo i poprawę swojej sytuacji. Początek sezonu nie jest bowiem udany w ich wykonaniu. Cristian Chivu podjął już pierwsze kroki i postanowił dokonać zmiany między słupkami na zbliżający się mecz.

Z informacji przekazanych przez „Sky Sport” dowiadujemy się, że Inter Mediolan ma problem przed spotkaniem z Ajaksem Amsterdam. Otóż Cristian Chivu nie ma w tej chwili do dyspozycji wszystkich piłkarzy. A wszystko przez kontuzję. Problemy zdrowotne ma Matteo Darmian. Doświadczony Włoch narzeka bowiem na ból pleców.

Stan zdrowia Matteo Darmian będzie oceniony dopiero po wtorkowym treningu. Wtedy Cristian Chivu pozna ocenę kontuzji doświadczonego Włocha. Defensor miał szansę wybiec na mecz z Ajaksem Amsterdam w wyjściowym składzie, ponieważ Denzel Dumfires ostatnio jest niezwykle eksploatowany.

Matteo Darmian jest związany z Interem Mediolan od 2020 roku. Dotychczas włoski zawodnik rozegrał 210 spotkań w koszulce Nerazzurrich. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 13 trafień, a także tyle samo asyst.