Inter szykuje się na mecz w Lidze Mistrzów. Chivu dokona ważnej zmiany

Inter Mediolan już w środę zmierzy się na wyjeździe z Ajaksem Amsterdam. Tymczasem Cristian Chivu dokona ważnej zmiany. Między słupkami Nerazzurrich tego dnia stanie Josep Martinez - informuje "Corriere dello Sport".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Josep Martinez stanie w bramce Interu Mediolan w Lidze Mistrzów

Inter Mediolan musi jak najszybciej wymazać z pamięci ostatni mecz. Podopieczni Cristiana Chivu przegrali bowiem w derbach z Juventusem (3:4). Już w środę wicemistrzowie Włoch zagrają w Lidze Mistrzów, a ich przeciwnikiem będzie Ajax Amsterdam. Celem Nerazzurrich z pewnością jest powtórka wyniku z zeszłego sezonu, ale ich początek kampanii nie należy do udanych.

Z informacji przekazanych przez „Corriere dello Sport” dowiadujemy się, że Inter Mediolan dokona ważnej zmiany w środowym spotkaniu. Otóż na ławce rezerwowych usiądzie Yann Sommer. Cristian Chivu postanowił dać szansę Josepowi Martinezowi, który dotychczas pełnił rolę zmiennika Szwajcara. Rotacja w bramce nie powinna dziwić. Hiszpan w zeszłym roku udowodnił, że jest w stanie grać wysokim poziomie.

Włoski dziennik zaznacza, że zmiana Yanna Sommera może nie być podyktowana zmęczeniem bramkarza. Szwajcar nie tak dawno zrezygnował bowiem z gry w reprezentacji. Rotacja może mieć związek z przyszłością. Doświadczony golkiper w przyszłym roku może zmienić klub, a Nerazzurri być może szykują Josepa Martineza do roli podstawowego zawodnika.

Wychowanek FC Barcelony dotychczas rozegrał 10 spotkań między słupkami Interu Mediolan. Hiszpan może się pochwalić świetną liczbą czystych kont. Udało mu się bowiem aż sześciokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.