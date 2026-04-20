Kim Min-jae i Hiroki Ito opuszczą Bayern Monachium?
Bayern Monachium w zeszłą sobotę świętował pierwsze trofeum w tym sezonie. Podopieczni Vincenta Kompany’ego po raz 35. w historii zostali mistrzem Niemiec. Radość z obrony tytułu najlepszej drużyny Bundesligi nie trwała długo, ponieważ Bawarczycy myślą już półfinale Ligi Mistrzów. Tam w dwumeczu zmierzą się z Paris Saint-Germain.
Tymczasem bardzo ciekawe wieści z obozu Bayernu Monachium przekazuje „Sky Sports”. Otóż mistrzowie Niemiec mogą w letnim okienku transferowym przewietrzyć szatnię, żegnając dwóch obrońców. Bawarczycy zamierzają bowiem wysłuchać ofert za Kim Min-jae’a oraz Hirokiego Ito. Obaj piłkarze nie odgrywają ważnej roli u Vincenta Kompany’ego.
O ile przyszłość Kim Min-jae’a w Bayernie Monachium stała od miesięcy pod znakiem zapytania, o tyle wydaje się, że na Allianz Arenie mają już dość Hirokiego Ito. Japończyk nie miał okazji pokazać swojego pełnego potencjału w zespole mistrza Niemiec, ponieważ często nawiedzają go kontuzje. Bardzo możliwe, że w przyszłym sezonie obaj defensorzy będą występowali w innych barwach.
Bayern Monachium już w środowy wieczór zagra w półfinale Pucharu Niemiec. Tego dnia zespół prowadzony przez Vincenta Komapny’ego zmierzy się na wyjeździe z Bayerem Leverkusen.