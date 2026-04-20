Bayern zbliża się do hitowego transferu. Kompany dał zielone światło

21:35, 20. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  Florian Plettenberg

Bayern Monachium latem zamierza sprowadzić kolejną gwiazdę Premier League. Vincent Kompany zgadza się, aby do Bawarczyków dołączył Anthony Gordon - informuje Florian Plettenberg.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern wytypował Gordona. Kompany chce go w zespole

Bayern Monachium ma już na koncie mistrzostwo Niemiec, ale na tym nie koniec, bowiem celuje w potrójną koronę. Przed ekipą Vincenta Kompany starcie z Bayerem Leverkusen w Pucharze Niemiec oraz rywalizacja z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Nawet w przypadku triumfu w kolejnych rozgrywkach, lato na Allianz Arena zapowiada się bardzo intensywnie. Plan zakłada wzmocnienie kilku pozycji, w tym ofensywy, a celem jest wschodząca gwiazda Premier League.

Na radarach Bayernu znajduje się Anthony Gordon. Zawodnik Newcastle United w tym sezonie wykazuje się świetną skutecznością, a dodatkowo zebrał cenne doświadczenie w Lidze Mistrzów. Zaimponował również wszechstronnością – choć to nominalny lewoskrzydłowy, z powodzeniem może występować na drugim boku boiska lub nawet w roli „dziewiątki”. Z pewnością będzie mógł odciążyć Harry’ego Kane’a, gdy ten będzie nieobecny lub przyda mu się odpoczynek.

Bayern nie nawiązał jeszcze kontaktu z Newcastle United, ale prowadzi rozmowy z otoczeniem zawodnika. Florian Plettenberg przekazał, że zielone światło dał Kompany, który zaznajomił się już z kandydaturą reprezentanta Anglii. Uważa, że ten może być dużym wzmocnieniem dla zespołu i z powodzeniem odnajdzie się w jego taktyce. Na ten moment mowa o kwocie transferu sięgającej 70 milionów euro.

