Manchester United interesuje się Kenan Yildizem, ale transfer Turka będzie niezwykle trudny do zrealizowania. Juventus bowiem wycenia swoją gwiazdą na co najmniej 100 milionów euro - informuje "SportsBoom".

Manchester United myśli już o nadchodzącym letnim okienku transferowym. Jeden z tropów angielskiego giganta prowadzi do Juventusu. „SportsBoom” przekazuje, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znajduje się Kenan Yildiz. Stara Dama zwróciła się już do klubu z Old Trafford w sprawie reprezentanta Turcji.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, jeśli chce pozyskać Kenana Yildiza. Wycena Juventusu jest bowiem gigantyczna. Stara Dama oczekuje za swoją gwiazdę co najmniej 100 milionów euro. Turyńczycy nie mają zamiaru schodzić z ceny, więc tyle na stół muszą wyłożyć Czerwone Diabły, aby pozyskać skrzydłowego.

Kenan Yildiz do diament Juventusu. Stara Dama, mimo problemów finansowych, nie chce za wszelką cenę sprzedawać swoje gwiazdy. Do rozstania może dojść wyłącznie w momencie, kiedy ktoś spełni ich oczekiwania finansowe. Tego lata Manchester United ma nie być zbyt wylewny na rynku, więc sprowadzenie Turka w zasadzie jest nierealne.

W trwającej kampanii Kenan Yildiz rozegrał 43 spotkania w koszulce Juventusu. Statystyki skrzydłowego są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 11 trafień, a także zaliczył 10 asyst.