Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Manchester United, Newcastle i Chelsea chcą Karima Adeyemiego

Karim Adeyemi jest zobowiązany kontraktem z Borussią Dortmund do 30 czerwca 2027 roku. Niemiecki skrzydłowy zatem już latem może opuścić Signal Iduna Park, a w walce o jego transfer liczą się kluby Premier League. Serwis „Fussball Daten” informuje, że 24-latek znajduje się w kręgu zainteresowań Manchesteru United, Chelsea oraz Newcastle United.

Od wielu miesięcy Karim Adeyemi jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Jednak zbliżające się lato faktycznie może przynieść transfer. 24-latek nie może się dogadać z Borussią Dortmund i po sezonie jest idealny dzwonek na rozstanie. Na ten moment na stole klubu Bundesligi jeszcze nie pojawiła się oferta, ale wkrótce sytuacja może się zmienić.

Wspomniane źródło zaznacza, że Borussia Dortmund nie ułatwi negocjacjom zainteresowanym stron. Władze z Signal Iduna Park rozpoczną wstępne rozmowy od kwoty w granicach 65-70 milionów euro. Cena zapewne spadnie, ale angielskie zespoły jednak będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać reprezentanta Niemiec.

Karim Adeyemi w trwającej kampanii rozegrał 37 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył pięć asyst.