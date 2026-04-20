Barcelona rozbije latem bank. 100 mln euro na napastnika!

22:09, 20. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Barcelona szykuje latem poważne wzmocnienia składu. "Mundo Deportivo" ujawnia, że zamierza wydać nawet 160 milionów euro na dwóch zawodników.

fot. ANTONIO MARTIN / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona wytypowała dwie największe potrzeby do wyjściowej jedenastki na przyszły sezon. Podczas letniego okienka zamierza sprowadzić środkowego obrońcę oraz napastnika. Ten pierwszy stworzy duet stoperów z Pau Cubarsim, a drugi będzie korzystał z podań Lamine Yamala oraz Raphinhi. Przy okazji Blaugrana musi wyjaśnić kwestię jego zmiennika – jeśli przedłuży umowę z Robertem Lewandowskim, wówczas na sprzedaż trafi Ferran Torres.

Wiele wskazuje na to, że nowym defensorem Barcelony zostanie Alessandro Bastoni. Oczywiście do tego jeszcze daleka droga, ale to główny kandydat Deco i Hansiego Flicka. Brakuje też sensownych alternatyw – Ibrahima Konate najprawdopodobniej przedłuży umowę z Liverpoolem, a Nico Schlotterbeck związał się długoterminowo z Borussią Dortmund.

W przypadku gwiazdora Interu Mediolan mowa o wydatku w okolicach 60 milionów euro. „Mundo Deportivo” ujawnia, że to górny limit, jaki postawiła Barcelona. nie zamierza więcej za niego płacić i uważa, że to adekwatna wycena, biorąc pod uwagę wszystkie argumenty.

Jednocześnie władze Barcelony ustaliły budżet na napastnika – to okrągłe 100 milionów euro. Taka kwota powinna wystarczyć, aby sprowadzić gwiazdę światowego formatu. Marzeniem klubu jest Julian Alvarez, ale o niego będzie bardzo ciężko, bowiem Atletico Madryt nie zamierza się z tym zawodnikiem rozstawać.

