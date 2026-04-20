Manchester United dołączył do wyścigu o Eli Juniora Kroupiego. Gwiazda Bournemouth była ostatnio obserwowana przez Czerwone Diabły, którzy widzą w nim następcę Joshuy Zirkzee - przekazuje Graeme Bailey.

Manchester United nie chce przespać walki o napastnika ligowego rywala. Graeme Bailey przekazuje, że Eli Junior Kroupi znajduje się w kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford. Skauci Czerwonych Diabłów wybrali się nawet specjalnie na mecz Bournemouth, aby z wysokości trybun oglądać młodzieżowego reprezentanta Francji. 19-latek błyszczy formą, więc musieli sobie wyrobić o nim dobrą opinię.

Eli Junior Kroupi wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Napastnik Bournemouth jest łączony niemalże z każdym topowym europejskim zespołem. Ostatnio mówiło się nawet o Francuzie w kontekście przeprowadzki do Realu Madryt. Manchester United zatem dołącza do wielkiego wyścigu o pozyskanie 19-latka.

Czerwone Diabły rozglądają się za nowym napastnikiem, ponieważ pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość w klubie Joshuy Zirkzee. Coraz częściej mówi się o niezadowoleniu Holendra i chęci zmiany barw klubowych. Graeme Bailey zaznacza, że zespół z Old Trafford Eli Juniorem Kroupim chce zastąpić byłego gracza Bologni.

Eli Junior Kroupi w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce Bologni. Francuz zdołał 10-krotnie wpisać się na listę strzelców.