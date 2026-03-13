Ferland Mendy poznał diagnozę. Wiadomo, czy zdąży na hitowy mecz

16:53, 13. marca 2026 17:52, 13. marca 2026
Źródło:  Real Madryt

Ferland Mendy nabawił się kontuzji mięśnia dwugłowego uda w prawej nodze - wynika z oficjalnego komunikatu Realu Madryt. Lewy obrońca nie zagra więc w rewanżowym meczu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów.

Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ferland Mendy

Manchester City – Real Madryt. Mendy nie wystąpi w reważnu

W ostatnią środę kibice byli świadkami znakomitego spotkania pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem City w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsza odsłona hitowego dwumeczu zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem ekipy Królewskich, która pokonała angielski zespół 3:0. Bohaterem spotkania został Fede Valverde, czyli autor hat-tricka. Dobre zawody rozegrał także Ferland Mendy, jednak francuski lewy obrońca nie dokończył pojedynku i w przerwie musiał opuścić boisko z powodu problemów zdrowotnych.

Real Madryt opublikował już oficjalny komunikat medyczny dotyczący stanu zdrowia zawodnika. U 30-letniego defensora zdiagnozowano kontuzję mięśnia dwugłowego uda w prawej nodze. To oznacza, że Mendy będzie zmuszony pauzować przez najbliższy czas i opuści kilka spotkań swojego zespołu. Wiadomo już także, że nie wystąpi w rewanżowym starciu z Manchesterem City, które zaplanowano na wtorek, 17 marca, o godzinie 21:00.

Dziesięciokrotny reprezentant Francji, który dość niedawno wrócił do pełni sił po innym poważniejszym urazie, występuje w barwach Realu Madryt od lipca 2019 roku. Wówczas przeniósł się na Santiago Bernabeu z Olympique’u Lyon za niespełna 50 milionów euro. Od tamtej pory w koszulce drużyny Królewskich rozegrał 206 spotkań, zdobył sześć bramek i zanotował jedenaście asyst.

W tym czasie sięgnął między innymi po trzy tytuły mistrza Hiszpanii oraz dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Jego obecny kontrakt z hiszpański klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.