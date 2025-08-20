Eliminacje Ligi Mistrzów. Wyniki środowych meczów

W środę rozegrano pozostałe mecze 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zawiódł hit w Turcji, gdzie Fenerbahce zmierzyło się z Benfiką Lizbona. Sprawdź wyniki środowych spotkań.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Fenerbahce nie wykorzystało przewagi w Stambule

Eliminacje Ligi Mistrzów wkroczyły w decydującą fazę. W 4. rundzie najciekawiej zapowiadał się dwumecz Fenerbahce z Benfiką Lizbona. W tureckim zespole występuje Sebastian Szymański, którego postawę w trakcie przygotowań do sezonu pochwalił sam Jose Mourinho.

Na tym etapie nie ma już polskiego zespołu. Lech Poznań odpadł w poprzedniej rundzie, przegrywając rywalizację z Crveną Zvezdą Belgrad. Serbowie we wtorek ponieśli niespodziewaną porażkę w pierwszym meczu z cypryjskim Pafos (1:2). W innym spotkaniu piłkarze Glasgow Rangers przegrali z Club Brugge (1:3).

W środę Fenerbahce bezbramkowo zremisowało z Benfiką Lizbona. Portugalczycy kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Florentino. Sebastian Szymański rozegrał pełne 90 minut. Z kolei norweskie Bodo/Glimt rozbiło Sturm Graz (5:0) i jest już bardzo blisko awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów.

Celtic nie zdołał wypracować przewagi przed rewanżem z Kajratem Ałmaty i spotkanie zakończyło się remisem (0:0). Również FC Basel zremisowało u siebie z Kopenhagą (1:1). Mecz rewanżowe odbędą się już w następnym tygodniu.

Wyniki środowych meczów 4. rundy el. Ligi Mistrzów:

FC Basel – FC Kopenhaga 1:1 (1:1)

Bodo/Glimt – Sturm Graz 5:0 (3:0)

Celtic – Kajrat Ałmaty 0:0 (0:0)

Fenerbahce – Benfica Lizbona (0:0)