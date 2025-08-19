Eliminacje Ligi Mistrzów wchodzą w decydującą fazę. Wyniki wtorkowych meczów

We wtorkowy wieczór odbyły się pierwsze spotkania w ramach IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczyliśmy w akcji m.in. Crvenę Zvezdę Belgrad czy też Club Brugge. Przedstawiamy tymczasem komplet wyników.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Club Brugge

Eliminacje Ligi Mistrzów: Komplet wtorkowych wyników

Na wtorkowy wieczór zostały zaplanowane pierwsze spotkania w ramach IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Niestety na tym etapie nie zobaczymy polskiego zespołu. Lech Poznań w poprzedniej fazie uznał bowiem wyższość Crveny Zvezdy Belgrad. Pierwszy mecz na Bułgarskiej zakończył się triumfem serbskiego zespołu rezultatem 3:1. W rewanżu natomiast padł wynik 1:1.

Crvena Zvezda Belgrad we wtorkowy wieczór podejmowała Pafos. Rywalizacja była niezwykle wyrównana, ale zakończyła się niespodziewaną porażką serbskiego zespołu. Cypryjczycy zwyciężyli 2:1 i są w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ rewanż odbędzie się na ich obiekcie.

W drugim najciekawszym meczu dnia Glasgow Rangers podejmowało Club Brugge. Dwumecz zapowiadał się niezwykle ekscytująco, a przede wszystkim wyrównanie. Wtorkowy mecz jednak w zasadzie rozstrzygnął kwestię awansu do Ligi Mistrzów. Belgowie wygrali na wyjeździe 3:1. Szkocki zespół jest w stanie odrobić te straty, ale czeka ich niezwykle ciężkie zadanie w rewanżu.

Wyniki wtorkowych meczów IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

Crvena Zvezda Belgrad – Pafos 1:2

Glasgow Rangers – Club Brugge 1:3

Ferencvaros – Karabach Agdam 1:3