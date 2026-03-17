Paris Saint-Germain nie pozostawiło złudzeń i awansowało do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu z Chelsea podopieczni Luisa Enrique zwyciężyli rezultatem 3:0.

PSG rozprawiło się z Chelsea. Pogrom w dwumeczu

We wtorkowy wieczór w jednym z rewanżowych spotkań 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów zobaczyliśmy starcie, w którym Paris Saint-Germain przed własną publicznością mierzyło się z Chelsea. Przed pierwszym gwizdkiem mało kto wierzył, że podopieczni Luisa Enrique mogą się pożegnać z Champions League. Pierwsze spotkanie zakończyło się bowiem ich triumfem rezultatem 5:2. Obrońcy tytułu zatem musieli tylko dopełnić formalności, aby przypieczętować awans.

Rywalizacja na Stamford Bridge wyśmienicie rozpoczęła się dla gości. Paris Saint-Germain wyszło na prowadzenie już w 6. minucie. Na listę strzelców wpisał się niezawodny Khvicha Kvaratskhelia. Mistrzowie Francji chwilę później już całkowicie zamknęli ten dwumecz, kiedy do przepięknym trafieniem popisał się Bradley Barcola.

W zasadzie od pierwszych minut Chelsea była tylko tłem dla paryżan. Wynik w dwumeczu był idealnym odzwierciedlenim siły, jaką obecnie dysponują drużyny. Drużyna Luisa Enrique do przerwy już nie zwiększała tempa i tym samym schodzili do szatni z dwubramkową zaliczką.

Druga odsłona była w zasadzie bez historii. Kibice Chelsea z każdą kolejną minutą coraz śmialej puszczali Stamford Bridge. Większośc podniosła się z krzesełek, kiedy w 62. minucie Senny Mayulu podwyższył prowadzenie. Trafienie młodego Francuza było ostatnim tego typu akcentem w tym meczu. Rywalizacja zakończyła się pewnym triumfem drużyny Luisa Enrique 3:0.

Paris Saint-Germain będzie czekało na kolejnego rywala. Mistrzowie Francji w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zagrają ze zwycięzcą dwumeczu Galatasaray – Liverpool. W pierwszym spotkaniu triumfowali Turcy rezultatem 1:0.

Chelsea – Paris Saint-Germain 0:3 (2:8 w dwumeczu)

Kvaratskhelia (6′), Barcola (14′), Mayulu (62′)