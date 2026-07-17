Michael Olise wybrał przyszły klub. Ten gigant już zdecydował

09:45, 17. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  L'Equipe

Michael Olise może być bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów tego lata. Reprezentant Francji wybrał kierunek, ale jeden z zainteresowanych gigantów już zrezygnował z walki.

Michael Olise
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise chce do Realu. PSG wycofało się z wyścigu

Michael Olise chce dołączyć do Realu Madryt i odbył w tej sprawie rozmowy m.in. z Kylianem Mbappe. Jednocześnie Paris Saint-Germain nie zamierza walczyć o reprezentanta Francji, mimo że od dawna wysoko ocenia jego umiejętności.

Jak informuje L’Equipe, paryski klub już dwa lata temu próbował sprowadzić skrzydłowego z Crystal Palace. Wówczas sam zawodnik wybrał jednak Bayern Monachium.

Teraz PSG nie planuje wracać do tego tematu. Władze klubu uznały, że transfer byłby zbyt skomplikowany i kosztowny, dlatego środki mają zostać przeznaczone na inne cele. Priorytetami są Maghnes Akliouche i Yan Diomande.

W Paryżu panuje przekonanie, że lepiej znaleźć „nowego Olise”, niż angażować się w długą i niepewną operację.

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Bayern nie zamierza zmieniać stanowiska

Olise chce grać w Realu Madryt, ale Bayern pozostaje nieugięty. W Monachium podkreślają, że piłkarz nie jest na sprzedaż i nadal ma być jedną z najważniejszych postaci zespołu Vincenta Kompany’ego.

Niemiecki klub uważa, że 24-latek dopiero wchodzi na najwyższy poziom i powinien spędzić w Bawarii przynajmniej jeszcze jeden sezon. Dopiero później ma zostać oceniona jego przyszłość.

Real Madryt ma jednak w najbliższym czasie złożyć pierwszą ofertę, aby sprawdzić stanowisko Bayernu. Na razie trudno oczekiwać przełomu, ponieważ mistrz Niemiec nie prowadzi nawet konkretnych poszukiwań następcy Olise.

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