Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów. Tak zachował się Laporta

FC Barcelona znowu nie miała szczęścia w Lidze Mistrzów, odpadając już w ćwierćfinale. Mundo Deportivo ujawnia, jak zachował się Joan Laporta. Prezydent klubu od razu po meczu zszedł do szatni.

Laporta pocieszał piłkarzy FC Barcelony po odpadnięciu z Ligi Mistrzów

FC Barcelona tydzień temu przegrała przed własną publicznością z Atletico Madryt (0:2). W rewanżu przez chwilę wydawało się, że są na dobrej drodze, żeby odwrócić wynik dwumeczu. Ostatecznie stracony gol, a potem czerwona kartka Erica Garcii mocno skomplikowały sytuację. Katalończycy wygrali rewanż (2:1), ale odpadli z Ligi Mistrzów na etapie ćwierćfinału.

Hansi Flick był jednak zadowolony z tego, jak zaprezentował się zespół i podkreślał, że jest dumny ze swoich zawodników. Okazuje się, że w szatni Barcelony od razu po meczu był również Joan Laporta oraz Deco, czyli prezydent i dyrektor sportowy klubu.

Mundo Deportivo ujawniło, jak Laporta i Deco zachowali się wobec piłkarzy po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Działacze zeszli do szatni, aby wesprzeć drużynę i dodać im otuchy. Prezydent miał przypomnieć, że trwający sezon i tak zakończy się sukcesem, ponieważ są o krok od obrony mistrzostwa Hiszpanii. Na kilka kolejek przed końcem mają 9 punktów przewagi nad Realem Madryt.

Tylko jakaś katastrofa mogłaby odebrać Blaugranie drugi z rzędu tytuł. W najbliższy weekend podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Celtą Vigo. Potem czeka ich rywalizacja m.in. z Getfae, Osasuną, a także Realem Madryt. Sezon zakończą starciem z Valencią.