„Yamal robi to samo, co Cristiano Ronaldo. Jest wyjątkowy”

13:31, 15. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  CBS Sports / Mundo Deportivo

Lamine Yamal poprowadził FC Barcelonę do zwycięstwa. Nie zapewniło to awansu do półfinału Ligi Mistrzów, ale jego występ został doceniony. W studiu CBS Sports zachwycał się nim Thierry Henry. Były piłkarz porównał go do młodego Cristiano Ronaldo.

Lamine Yamal
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal robi to, co w przeszłości robił Cristiano Ronaldo

Lamine Yamal miał być bohaterem rewanżowego meczu pomiędzy FC Barceloną a Atletico Madryt. Nastolatek na konferencji prasowej dzień przed spotkaniem zapewniał, że będzie w stanie zrobić różnicę na boisku. Tak właśnie było, ponieważ już w 4. minucie otworzył wynik, wpisując się na listę strzelców. Mimo odpadnięcia z Ligi Mistrzów jego występ docenili eksperci w studiu CBS Sports.

Thierry Henry, czyli były piłkarz Blaugrany porównał go nawet do Cristiano Ronaldo. Zauważył, że Yamal robi dokładnie to samo, co Portugalczyk, gdy był młodym zawodnikiem. Chodzi o odważne wypowiedzi w wywiadach, a potem udowodnienie tego na boisku.

–  To jest coś, co robił młody Cristiano Ronaldo. Potrafił odważnie wypowiadać się w wywiadach i potem potwierdzać to na boisku. Lamine Yamal powiedział, że sam poprowadzi Barcelonę, a już dwie minuty po rozpoczęciu meczu miał na koncie gola – mówił Thierry Henry w studiu CBS Sports, cytowany przez Mundo Deportivo.

Henry zaznaczył jednak, że najbardziej u Yamala imponuje mu brak strachu i pewność siebie. Wychowanek Barcelony ma dopiero 18 lat, a to, co pokazuje na boisku, sprawia, że wygląda na zawodnika dużo starszego, niż wskazuje na to jego wiek.

To, co imponuje mi jeszcze bardziej, to jego brak strachu. W tak młodym wieku gra z pewnością siebie, kreatywnością i dojrzałością wykraczającą poza jego wiek. Nie chowa się, domaga się piłki i sprawia, że rzeczy dzieją się wtedy, kiedy mają największe znaczenie. To znak wyjątkowego zawodnika – dodał były piłkarz FC Barcelony.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości