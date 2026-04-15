„Yamal robi to samo, co Cristiano Ronaldo. Jest wyjątkowy”

Lamine Yamal poprowadził FC Barcelonę do zwycięstwa. Nie zapewniło to awansu do półfinału Ligi Mistrzów, ale jego występ został doceniony. W studiu CBS Sports zachwycał się nim Thierry Henry. Były piłkarz porównał go do młodego Cristiano Ronaldo.

Yamal robi to, co w przeszłości robił Cristiano Ronaldo

Lamine Yamal miał być bohaterem rewanżowego meczu pomiędzy FC Barceloną a Atletico Madryt. Nastolatek na konferencji prasowej dzień przed spotkaniem zapewniał, że będzie w stanie zrobić różnicę na boisku. Tak właśnie było, ponieważ już w 4. minucie otworzył wynik, wpisując się na listę strzelców. Mimo odpadnięcia z Ligi Mistrzów jego występ docenili eksperci w studiu CBS Sports.

Thierry Henry, czyli były piłkarz Blaugrany porównał go nawet do Cristiano Ronaldo. Zauważył, że Yamal robi dokładnie to samo, co Portugalczyk, gdy był młodym zawodnikiem. Chodzi o odważne wypowiedzi w wywiadach, a potem udowodnienie tego na boisku.

– To jest coś, co robił młody Cristiano Ronaldo. Potrafił odważnie wypowiadać się w wywiadach i potem potwierdzać to na boisku. Lamine Yamal powiedział, że sam poprowadzi Barcelonę, a już dwie minuty po rozpoczęciu meczu miał na koncie gola – mówił Thierry Henry w studiu CBS Sports, cytowany przez Mundo Deportivo.

Henry zaznaczył jednak, że najbardziej u Yamala imponuje mu brak strachu i pewność siebie. Wychowanek Barcelony ma dopiero 18 lat, a to, co pokazuje na boisku, sprawia, że wygląda na zawodnika dużo starszego, niż wskazuje na to jego wiek.

– To, co imponuje mi jeszcze bardziej, to jego brak strachu. W tak młodym wieku gra z pewnością siebie, kreatywnością i dojrzałością wykraczającą poza jego wiek. Nie chowa się, domaga się piłki i sprawia, że rzeczy dzieją się wtedy, kiedy mają największe znaczenie. To znak wyjątkowego zawodnika – dodał były piłkarz FC Barcelony.