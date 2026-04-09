Barcelona zaskoczona? Simeone zdradził, co zrobiło różnicę

Atletico Madryt pokonało w środowy wieczór FC Barcelonę (2:0) i wykonało milowy krok w kierunku awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Po spotkaniu głos zabrał trener Diego Simeone.

Atletico Madryt ma za sobą tydzień, który upłynął pod znakiem rywalizacji z FC Barceloną. Najpierw ekipa Diego Simeone przegrała z Katalończykami w La Liga. Niemniej kilka dni później Barca nie dała rady powtórzyć tego osiągnięcia, ulegając Los Colchoneros na swoim stadionie. O meczu swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec ekipy z Madrytu.

– Wiedzieliśmy, że mają wysoko ustawioną linię obrony, co stwarzało groźne sytuacje. Dobrze sobie radziliśmy i w takich momentach potrafiliśmy ich nękać, tworząc okazje i groźne ataki – mówił Diego Simeone cytowany przez „Markę”.

– Było ciężko, bo mocno naciskali i zabierali nam czas. Wygrali 22 z 23 ostatnich meczów, strzelając gole w każdym z nich. Przyjazd tutaj jest zawsze trudny – zaznaczył Argentyńczyk.

– Julian Alvarez oraz Giuliano Simeone dobrze współpracowali w ataku, a Alexander Sorloth popisał się skutecznym wykończeniem. To dobry wynik, ale nasi przeciwnicy z pewnością sprawią nam kłopoty we wtorek – dodał trener.

Mimo korzystnego wyniku Simeone zachował ostrożność przed rewanżem. Drugi mecz odbędzie się 14 kwietnia na Wanda Metropolitano w Madrycie. Trener Atletico jest przekonany, że Barcelona wciąż pozostaje bardzo groźnym rywalem i w kolejnym starciu może sprawić jego drużynie sporo problemów.

Tymczasem już w najbliższy weekend na drodze Julián Álvareza i spółki stanie Sevilla FC. Rywalizacja odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia o godzinie 21:00. Rewanżowa batalia Atletico z Barceloną odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 21:00.