Real Madryt rozważy sprzedaż. Arsenal może wykorzystać okazję

Arsenal FC rywalizuje w tej kampanii o mistrzostwo Premier League. Tymczasem władze klubu pracują nad wzmocnieniem drużyny jednym z graczy Real Madryt, podał TEAMtalk.

Arsenal zainteresowany Brahimem Diazem

Arsenal ma plan, aby latem pozyskać nowego zawodnika do ofensywy. Tymczasem najnowsze doniesienia medialne wskazują, że na celowniku The Gunners znalazł się piłkarz Realu Madryt. Stołeczna ekipa ma być poważnie zainteresowana pozyskaniem Brahim Díaz. Wieści w tej sprawie ujawnił TEAMtalk.

Źródło przekonuje, że klub z La Liga otrzymał już kilka ofert od ekip z ligi angielskiej w sprawie zawodnika. Real może rozważyć jego sprzedaż, jeśli wpłynie konkretna propozycja. Hiszpański klub otwarcie deklaruje, że jest gotowy wysłuchać ofert, które będą adekwatne do wartości Brahima Diaza.

Arsenal nie jest jedynym klubem zainteresowanym zawodnikiem. Piłkarza chętnie widziałyby w swoich szeregach także Newcastle United oraz Tottenham Hotspur.

26-latek broni barw Los Blancos od stycznia 2019 roku. W swoim piłkarskim CV zawodnik ma także takie kluby jak AC Milan czy Manchester City. Obecny kontrakt piłkarza z Realem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest natomiast na 35 milionów euro.

Po reprezentacyjnej przerwie Królewscy wrócą do gry już 4 kwietnia. RCD Mallorca stanie na drodze madrytczyków. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:15. Będzie to jednocześnie próba generalna dla Realu przed pierwszym spotkaniem Ligi Mistrzów przeciwko Bayern Monachium.