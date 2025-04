Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Przewidywane składy na mecz Arsenal – PSG

Arsenal dopiero po raz trzeci w historii awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Wcześniej tej sztuki dokonali w sezonie 2005/2006, gdzie przegrali dopiero w finale z FC Barceloną oraz w kampanii 2008/2009, przegrywając dwumecz o awans do finału z Manchesterem United.

W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów ich rywalem w 1/2 finału będzie Paris Saint-Germain. Drużyna z Francji pięciokrotnie dochodziła do tego etapu, lecz tylko raz udało im się awansować do wielkiego finału. Było to w sezonie 2019/2020, lecz przegrali decydujące starcie z Bayernem Monachium (0:1).

W kadrze meczowej Arsenalu na pewno znajdzie się reprezentant Polski – Jakub Kiwior. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że obrońca po raz kolejny rozpocznie mecz w wyjściowym składzie. Portal Football London nie ma ku temu żadnych wątpliwości, zaznaczając, że Polak to wyróżniająca się postać w defensywie Kanonierów. „Kiwior spisuje się znakomicie i jest wyróżniającym się zawodnikiem w linii obrony – co w żadnym razie nie jest obrazą dla jego kolegów z drużyny, lecz wyrazem uznania dla niego samego” – uzasadnia portal Football London.

Przewidywane składy na mecz Arsenal – PSG:

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Rice, Merino, Odegaard – Saka, Martinelli, Trossard

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Vitinha, Fabian, Neves – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Początek meczu Arsenal – Paris Saint-Germain we wtorek (29 kwietnia) o godzinie 21:00. Areną zmagań będzie Emirates Stadium w Londynie. Sędzią spotkania został wybrany Slavko Vincić ze Słowenii.