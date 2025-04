Arsenal zmierzy się z Paris Saint-Germain w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się we wtorek (29 kwietnia) o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Arsenal - PSG w TV i online.

News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Arsenal – PSG, gdzie obejrzeć?

Pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów rozegrane zostanie we wtorek na Emirates Stadium w Londynie. Arsenal, który w poprzedniej rundzie wyeliminował Real Madryt, zmierzy się przed własną publicznością Paris Saint-Germain. Obie drużyny z bardzo dobrej strony prezentowały się w dotychczasowych meczach, co pozwala sądzić, że w walce o finał czekają nas wielkie emocje. Wtorkowe spotkanie PSG – Arsenal będzie można oglądać zarówno w telewizji, jaki i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – PSG, transmisja w TV

Półfinałowy mecz Arsenal – PSG rozegrany zostanie we wtorek (29 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja w TV będzie prowadzona na kanałach CANAL+ Extra 1, TVP1 i TVP Sport. W CANAL+ mecz skomentują Marcin Rosłoń i Łukasz Fabiański, natomiast na kanałach TVP Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Arsenal – PSG, transmisja online

Pierwsze półfinałowe spotkanie będzie można oglądać także online, korzystając z platformy CANAL+ online. Teraz dostęp do niej możesz uzyskać na 3 miesiące za darmo. Wystarczy jedynie spełnić warunki oferty przygotowanej przez Fortunę. W zamian otrzymasz dostęp do pakietu Super Sport. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby otrzymać kod.

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do platformy CANAL+ online możesz również wykupić bezpośrednio na jej stronie. Pakiet Super Sport, obejmujący wszystkie kanały CANAL+, to obecnie koszt 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo

Arsenal – PSG, sonda

Jak zakończy się pierwszy mecz? wygra Arsenal

będzie remis

wygra PSG wygra Arsenal

będzie remis

wygra PSG 0 Votes

Arsenal – PSG, kursy bukmacherskie

Do pierwszego spotkania w roli faworyta, przynajmniej według bukmacherów, przystąpi zespół Arsenalu. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 2.15. Z kolei na zwycięstwo PSG można postawić po kursie sięgającym nawet 3.40.

Zobacz także: Typy i kursy na mecz Arsenal – PSG

Arsenal Paris Saint-Germain 2.15 3.45 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 kwietnia 2025 07:19 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Arsenal – PSG? Mecz będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Extra 1, TVP1 i TVP Sport i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – PSG? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (29 kwietnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.