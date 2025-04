Zubimendi blisko Arsenalu. Real Madryt zerka na inną gwiazdę

Martin Zubimendi doszedł do porozumienia z Arsenalem. Jak informuje dziennik Marca, ten fakt zmusił Real Madryt do zmiany planów transferowych. Aktualnie opcją do środka pola ma być Sandro Tonali.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Sandro Tonali jedną z opcji na lato dla Realu Madryt

Real Madryt ma problem w środku pola, po tym jak niecały rok temu z klubem pożegnał się Toni Kroos. Były reprezentant Niemiec postanowił zakończyć karierę, a jego odejście pozostawiło wyraźną lukę w zespole. W ostatnie lato Królewscy nie zdecydowali się na transfer pomocnika, lecz ten błąd chcą naprawić w nadchodzące okno transferowe.

Dużo pisało się o potencjalnym przyjściu Martina Zubimendiego. Mistrz Europy, a na co dzień piłkarz Realu Sociedad był głównym kandydatem do wzmocnienia drugiej linii. Wszystko wskazuje jednak na to, że bliżej mu do Premier League. Jak podaje dziennik Marca, środkowy pomocnik jest po słowie z Arsenalem, do którego ma dołączyć po zakończeniu sezonu.

Źródło sugeruje jednak, że fiasko transferowe z udziałem Zubimendiego nie zmieni decyzji o sprowadzeniu piłkarza do środka pola. Plan nadal zakłada transfer pomocnika, lecz teraz w grę wchodzą inni kandydaci. Jedną z opcji ma być była gwiazda Milanu, a obecnie piłkarz Newcaste – Sandro Tonali.

🚨 NEW: Sandro Tonali is an option for Real Madrid. @marca pic.twitter.com/gfUbEDbZsH — Madrid Zone (@theMadridZone) April 29, 2025

Niedawno w brytyjskich mediach pojawiły się informacje, że Tonali poprosił o odejście z Newcastle. Co więcej, w przeszłości włoskiego piłkarza z Realem Madryt łączył także ceniony dziennikarz Gianluca Di Marzio. Na ten moment nie ma żadnych szczegółów odnośnie możliwego transferu, lecz w przypadku chęci sprowadzenia 24-latka Real Madryt będzie musiał być gotowy na spory wydatek.