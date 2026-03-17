Arsenal gra dalej w Lidze Mistrzów. Cudowny gol Eze! [WIDEO]

Arsenal wykonał zadanie i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W rewanżu wygrali z Bayerem Leverkusen (2:0). Eberechi Eze zdobył bramkę, która może kandydować do gola kolejki.

Arsenal pokonał Bayer Leverkusen. Awans do ćwierćfinału po golu Eze

Arsenal, choć w losowaniu par 1/8 finału Ligi Mistrzów miał wiele szczęścia, trafiając na Bayer Leverkusen. Mimo to dwumecz z przedstawicielem Bundesligi wcale nie był dla nich łatwy. Po pierwszym spotkaniu kwestia awansu nie była do końca przesądzona. Londyńczycy tylko zremisowali (1:1). W rewanżu na Emirates Stadium sprostali wyzwaniu i pokonali rywali.

Od początku spotkania podopieczni Mikela Artety przeważali, co chwilę zagrażając bramce rywala. Łącznie w czterdzieści pięć minut oddali aż 12 strzałów, z czego siedem było w światło bramki. Na listę strzelców wpisał się tylko Eberechi Eze, który zdobył przepiękną bramkę.

Anglik dostał podanie od Trossarda i przyjmując piłkę, od razu się obrócił, oddając strzał z woleja. Futbolówka po jego uderzeniu zatrzepotała w siatce. Janis Blaswich nie miał żadnych szans na udaną interwencję.

W drugiej połowie również padła tylko jedna bramka, a Kanonierzy przypieczętowali awans do ćwierćfinału. Na listę strzelców wpisał się Declan Rice. Pomocnik przejął futbolówkę wybitą przez obrońcę i oddał strzał zza pola karnego.

𝐃𝐄𝐂𝐋𝐀𝐍 𝐑𝐈𝐂𝐄 𝐙𝐍𝐎𝐖𝐔 𝐆𝐎𝐓𝐔𝐉𝐄! ♨️ Idealny strzał Anglika! 🤌



Mikel Arteta i spółka w ćwierćfinale zmierzą się ze Sportingiem CP. Portugalczycy odwrócili losy dwumeczu, wygrywając w rewanżu po dogrywce (5:0). Pierwsze starcie z Bodo/Glimt przegrali (0:3).

Arsenal 2:0 Bayer Leverkusen (36′ Eze, 63′ Rice)