Arbeloa stanął w obronie Viniciusa. Zdecydowany przekaz

Vinicius Junior padł ofiarą ataku rasistowskiego ze strony piłkarza Benfiki - Gianluki Prestianniego. Po meczu Alvaro Arbeloa stanął w obronie Brazylijczyka. Przekazał, że Real Madryt zawsze będzie go wspierał.

Skandal w trakcie meczu Benfica – Real. Arbeloa broni Viniciusa

Real Madryt zabierze z Lizbony słodko-gorzkie wspomnienia. Co prawda, Królewscy pokonali Benfikę (1:0), ale w trakcie meczu doszło do dużego skandalu, przez który spotkanie na chwilę zostało przerwane. Vinicius Junior został obrażony na tle rasistowskim. Pod adresem Gianluki Prestianniego padł zarzut, że nazwał piłkarza Los Blancos „małpą”. Argentyńczyk odpiera oskarżenia w swoim oświadczeniu.

O komentarz w sprawie całego zajścia poproszony został Alvaro Arbeloa. Na konferencji prasowej szkoleniowiec Królewskich stanął w obronie Viniciusa. Nie miał wątpliwości, że jego zawodnik mówił prawdę, deklarując pełne wsparcie całego klubu.

– Jak się czuje Vinicius? Ma się dobrze, to walczak. Niestety już wcześniej przechodził przez takie sytuacje. Urodził się wojownikiem, zawsze nim będzie, a my zawsze będziemy go wspierać – mówił na konferencji prasowej Alvaro Arbeloa.

– Wierzę Viniemu. Nigdy nie podważyłbym tego, co mówi – dodał trener Realu Madryt.

Wydarzenia z meczu Benfica – Real Madryt były szeroko komentowane w pomeczowych wywiadach. Między innymi Kylian Mbappe domagał się wykluczenia Prestianniego z Ligi Mistrzów. Za tydzień w środę (25 lutego) odbędzie się rewanżowe spotkanie. Podtekstów oraz emocji na Bernabeu z pewnością nie zabraknie. Warto dodać, że na ławce trenerskiej zabraknie zawieszonego Jose Mourinho.