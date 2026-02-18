Vinicius wydał oświadczenie! Skandal rasistowski w hicie Ligi Mistrzów

Vinicius Junior został obrażony na tle rasowym przez Gianlukę Prestianniego, czyli piłkarza Benfiki. Mecz Realu Madryt został na chwilę przerwany. Brazylijczyk po hicie Ligi Mistrzów wydał oświadczenie w mediach społecznościowych.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

„Małpa” – tak Prestianni miał nazwać Viniciusa w trakcie meczu

Real Madryt we wtorek wieczorem po raz drugi w ciągu trzech tygodni rywalizował z Benfiką w Lidze Mistrzów. Tym razem górą byli Królewscy, ale w trakcie spotkania doszło do niebywałego skandalu. Vinicius Junior został obrażony przez jednego z zawodników rywali na tle rasistowskim. Gianluca Prestianni rzekomo miał nazwać go „małpą”. Po meczu Brazylijczyk wydał oświadczenie.

– Rasiści są przede wszystkim tchórzami. Muszą zakrywać twarze koszulkami, żeby pokazać, jak bardzo są słabi. Ale mają ochronę innych osób, które teoretycznie mają obowiązek ich karać. To, co wydarzyło się dziś, nie jest niczym nowym w moim życiu ani w życiu mojej drużyny. Dostałem żółtą kartkę za świętowanie gola. Nadal nie rozumiem dlaczego. Z drugiej strony był to po prostu źle przeprowadzony protokół, który niczemu nie posłużył. Nie lubię znajdować się w takich sytuacjach, zwłaszcza po wielkim zwycięstwie, kiedy nagłówki powinny dotyczyć Realu Madryt, ale to konieczne – napisał w oświadczeniu Vinicius Junior.

W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce na boisku, spotkanie na chwilę zostało przerwane. Piłkarze Realu Madryt w geście solidarności razem z Viniciusem opuścili na chwilę murawę. Po kilku minutach sędzia wznowił jednak grę. Na oświadczenie Viniciusa od razu odpowiedział Prestianni, odpierając zarzuty, które są adresowane w jego kierunku.