Prestianni odpowiada na zarzuty Viniciusa! Gruba afera

07:35, 18. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Gianluca Prestianni został oskarżony, że obraził Viniciusa Juniora na tle rasistowski. Rzekomo miał nazwać go "małpą". Argentyńczyk po meczu Benfika - Real Madryt przedstawił swoją wersję zdarzeń.

Gianluca Prestianni
PressFocus Na zdjęciu: Gianluca Prestianni

Afera na cały świat. Prestianni odpowiedział Viniciusowi

Skandalem rasistowskim skończył się mecz Benfica – Real Madryt. Obie drużyny ponownie spotkały się w Lidze Mistrzów, lecz tym razem w fazie pucharowej, a dokładnie w rundzie play-off. Pierwsze spotkanie wygrali Królewscy (1:0) po golu Viniciusa Juniora. Wydarzenia sportowe przykrył jednak incydent z udziałem Brazylijczyka oraz Gianluki Prestianniego, czyli piłkarza Benfiki.

Dosłownie chwilę po zdobyciu gola Vinicius Junior stwierdził, że Prestianni obraził go na tle rasistowskim, nazywając go „małpą”. Po meczu Brazylijczyk opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. Argentyńczyk również to zrobił, przedstawiając swoją wersję.

Chcę wyjaśnić, że w żadnym momencie nie kierowałem rasistowskich obelg w stronę Vinicius Junior, który niestety źle zrozumiał to, co – jak sądził – usłyszał. Nigdy nie byłem rasistą wobec nikogo i ubolewam nad groźbami, które otrzymałem od zawodników Realu Madryt – napisał Gianluca Prestianni.

Echa wydarzeń z wtorkowej nocy na Estadio da Luz nie milkną. Cały piłkarski świat szeroko komentował sprawę rasizmu. Większość opinii ekspertów lub byłych piłkarzy, jakie można znaleźć w internecie, to krytyka zachowania, jakiego dopuścił się Prestianni. Warto dodać, że za tydzień w środę (25 lutego) dojdzie do rewanżowego starcia Benfiki z Realem Madryt na Santiago Bernabeu.

