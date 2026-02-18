Mbappe domaga się wykluczenia piłkarza Benfiki z Ligi Mistrzów

Kylian Mbappe stanowczo zareagował na wydarzenia dot. skandalu rasistowskiego w meczu Benfika - Real Madryt. Francuz otwarcie domaga się, aby Gianluca Prestianni został wykluczony z Ligi Mistrzów.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Prestianni nie powinien nigdy więcej zagrać w Lidze Mistrzów – apeluje Mbappe

Mecz Benfica – Real Madryt w rundzie play-off Ligi Mistrzów na moment został przerwany. Wszystko za sprawą sytuacji, jaka zaistniała po bramce dla Królewskich. Vinicius Junior miał zostać obrażony na tle rasistowskim przez Gianlukę Prestianniego. O wydarzeniach na Estadio da Luz mówi cały piłkarski świat. Głos w tej sprawie zabrał również Kylian Mbappe, który nie ukrywał irytacji.

Francuz był blisko obu zawodników i podczas pomeczowych rozmów z dziennikarzami opowiedział, jak to wyglądało z jego perspektywy. Zdaniem piłkarza Realu Madryt konsekwencją czynów Prestianniego powinno być wykluczenie z Ligi Mistrzów.

– Benfica to wielki klub, nie mam nic przeciwko nim… ale Prestianni nigdy nie powinien już grać w Lidze Mistrzów. Czy przeprosił? Widziałeś jego minę? Przeprosiny? Nie jesteśmy głupi, widzieliśmy, co powiedział – mówił Mbappe, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Musimy dawać przykład wszystkim dzieciom, które nas podziwiają; są rzeczy, których nie możemy zaakceptować. Ten zawodnik [Prestianni] jest młody, jak można mówić takie rzeczy na boisku piłkarskim? Teraz musimy poczekać i zobaczyć, co się stanie – dodał.

Bezpośrednio po meczu oświadczenie w tej sprawie opublikował Vinicius Junior. Chwilę później odpowiedział mu Prestianni, publikując swój punkt widzenie w całym zajściu.