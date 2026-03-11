Real Madryt podejmie Manchester City. Arbeloa może być optymistą

11:08, 11. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  MARCA

Alvaro Arbeloa jako piłkarz nigdy nie przegrał z Manchesterem City, notując dwie wygrane i cztery remisy - odnotował hiszpański dziennik MARCA. Dziś wieczorem opiekun Realu Madryt po raz pierwszy zmierzy się z drużyną Obywateli w roli trenera.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa nigdy nie przegrał z Manchesterem City

Już dziś wieczorem odbędzie się spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem City w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Będzie to premierowa odsłona interesującego dwumeczu pomiędzy dwiema europejskimi potęgami. Drużyna Królewskich przystąpi jednak do tego starcia poważnie osłabiona kadrowo. W składzie Realu Madryt zabraknie kilku kluczowych zawodników, w tym Kyliana Mbappe oraz Jude’a Bellinghama. Mimo tych problemów gospodarze liczą na korzystny rezultat przed rewanżową potyczką w Anglii.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Real może podejść do tego pojedynku z pewnym optymizmem również z powodu bardzo ciekawej statystyki. Alvaro Arbeloa, czyli obecny szkoleniowiec stołecznego klubu, w czasach swojej kariery piłkarskiej nigdy bowiem nie przegrał z Manchesterem City.

43-letni Hiszpan, występując w barwach Realu Madryt i Liverpoolu, sześciokrotnie mierzył się z zespołem Obywateli. W tych spotkaniach zanotował dwa zwycięstwa oraz cztery remisy. Na tę interesującą statystykę zwrócił uwagę hiszpański dziennik „MARCA”.

Czas pokaże, czy Arbeloa utrzyma ten imponujący bilans również w roli trenera i ponownie uniknie porażki w starciu z angielską ekipą. Pierwszy mecz Realu Madryt z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów zaplanowano na środę, 11 marca, na godzinę 21:00. Spotkanie zostanie rozegrane na Estadio Santiago Bernabeu. Rewanż na Etihad Stadium odbędzie się tydzień później – we wtorek, 17 marca, również o godzinie 21:00. Rywalizacja tych drużyn w ostatnich latach niemal zawsze gwarantuje widowisko na wysokim poziomie sportowym.