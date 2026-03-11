Real Madryt podejmie Manchester City. Arbeloa może być optymistą

Alvaro Arbeloa jako piłkarz nigdy nie przegrał z Manchesterem City, notując dwie wygrane i cztery remisy - odnotował hiszpański dziennik MARCA. Dziś wieczorem opiekun Realu Madryt po raz pierwszy zmierzy się z drużyną Obywateli w roli trenera.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa nigdy nie przegrał z Manchesterem City

Już dziś wieczorem odbędzie się spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem City w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Będzie to premierowa odsłona interesującego dwumeczu pomiędzy dwiema europejskimi potęgami. Drużyna Królewskich przystąpi jednak do tego starcia poważnie osłabiona kadrowo. W składzie Realu Madryt zabraknie kilku kluczowych zawodników, w tym Kyliana Mbappe oraz Jude’a Bellinghama. Mimo tych problemów gospodarze liczą na korzystny rezultat przed rewanżową potyczką w Anglii.

Real może podejść do tego pojedynku z pewnym optymizmem również z powodu bardzo ciekawej statystyki. Alvaro Arbeloa, czyli obecny szkoleniowiec stołecznego klubu, w czasach swojej kariery piłkarskiej nigdy bowiem nie przegrał z Manchesterem City.

43-letni Hiszpan, występując w barwach Realu Madryt i Liverpoolu, sześciokrotnie mierzył się z zespołem Obywateli. W tych spotkaniach zanotował dwa zwycięstwa oraz cztery remisy. Na tę interesującą statystykę zwrócił uwagę hiszpański dziennik „MARCA”.

Czas pokaże, czy Arbeloa utrzyma ten imponujący bilans również w roli trenera i ponownie uniknie porażki w starciu z angielską ekipą. Pierwszy mecz Realu Madryt z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów zaplanowano na środę, 11 marca, na godzinę 21:00. Spotkanie zostanie rozegrane na Estadio Santiago Bernabeu. Rewanż na Etihad Stadium odbędzie się tydzień później – we wtorek, 17 marca, również o godzinie 21:00. Rywalizacja tych drużyn w ostatnich latach niemal zawsze gwarantuje widowisko na wysokim poziomie sportowym.