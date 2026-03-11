Trener Fiorentiny ostrzega przed Rakowem. Tego się obawia

18:37, 11. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  ViolaNews.com

Paolo Vanoli zabrał głos przed meczem Fiorentiny z Rakowem Częstochowa w 1/8 finału Ligi Konferencji. Trener włoskiego zespołu podkreślił na konferencji prasowej, że jego drużyna musi zachować pełną koncentrację.

Paolo Vanoli
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Paolo Vanoli

Vanoli zwraca uwagę na siłę Rakowa

Paolo Vanoli podkreślił, że dla Fiorentiny to bardzo ważne spotkanie w europejskich rozgrywkach. Szkoleniowiec zaznaczył, że jego drużyna koncentruje się wyłącznie na dwumeczu z Rakowem. – To dla nas ważny mecz. Skupiamy się na tym dwumeczu, a nie na Cremonese. To ważne trofeum i chcemy walczyć do końca. Wiemy, jak silny jest Raków, który w fazie grupowej stracił tylko dwa gole. To bardzo zorganizowany zespół, który dobrze się broni – powiedział trener Fiorentiny.

Włoski szkoleniowiec zwrócił szczególną uwagę na styl gry mistrza Polski. Podkreślił, że jego zawodnicy muszą być przygotowani na intensywny i agresywny futbol. – W Polsce wiele drużyn ma podobne podejście do agresywnej gry, choć Raków gra inaczej niż Jagiellonia. Dobrze wykorzystują napastnika i musimy uważać w fazie przejścia do ataku, bo są bardzo groźni na otwartej przestrzeni. Dużo pressują i grają z wielką intensywnością – zaznaczył Vanoli.

Vanoli zapowiedział także możliwość rotacji w składzie. Szansę mogą otrzymać młodsi zawodnicy a w ataku jedną z opcji pozostaje Gudmundsson. – Lubię młodych zawodników i gdy mam możliwość zawsze daję im szansę. Będą z nami młodzi piłkarze gotowi do gry, jeśli zajdzie taka potrzeba – dodał trener Fiorentiny.

Pierwszy gwizdek arbitra rozbrzmi w czwartek, 12 marca, o godzinie 21:00. To starcie odbędzie się we Florencji. Rewanż zostanie rozegrany tydzień później w Sosnowcu o godzinie 18:45.

