To ćwierćfinaliści Ligi Konferencji. Bez polskich drużyn, ale z Polakami

23:56, 19. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

Liga Konferencji zakończyła zmagania w 1/8 finału. Czas na kolejną fazę. Znamy pełne zestawienie par ćwierćfinałowych. Niestety, brakuje polskich drużyn.

Kacper Potulski
Michal Fajt/ PressFocus Na zdjęciu: Kacper Potulski

Liga Konferencji: to pary 1/4 finału

Czwartek 19 marca był ostatnim dniem przygody polskich drużyn w europejskich pucharach. Raków Częstochowa nie zdołał odwrócić losów rywalizacji z Fiorentiną, a Lech Poznań w kuriozalnych okolicznościach pozbawił się szansy na walkę w dogrywce w starciu z Szachtarem Donieck. Włosi w ćwierćfinale LK zmierzą się z Crystal Palace, a Ukraińcy zagrają z AZ Alkmaar. Trzecią parę tworzą Rayo Vallecano i AEK Ateny, natomiast czwartą FSV Mainz 05 Kapra Potulskiego i RC Strasbourg Maxiego Oyedele.

Liga Konferencji: wyniki spotkań rewanżowych 1/8 finału

  • AEK Ateny 0:2 NK Celje (4:2 w dwumeczu)
  • AEK Larnaka 1:2 Crystal Palace (1:2 w dwumeczu)
  • FSV Mainz 05 2:0 Sigma Ołomuniec (2:0 w dwumeczu)
  • Raków Częstochowa 1:2 Fiorentina (2:4 w dwumeczu)
  • Sparta Praga 0:4 AZ Alkmaar (1:6 w dwumeczu)
  • RC Strasbourg 1:1 HNK Rijeka (3:2 w dwumeczu)
  • Szachtar Donieck 1:2 Lech Poznań (4:3 w dwumeczu)
  • Rayo Vallecano 0:1 Samsunspor (3:2 w dwumeczu)

Liga Konferencji: pary 1/4 finału

  • Szachtar Donieck – AZ Alkmaar
  • Crystal Palace – Fiorentina
  • Rayo Vallecano – AEK Ateny
  • FSV Mainz 05 – RC Strasbourg

Pierwsze mecze ćwierćfinałów zaplanowano na 9 kwietnia 2026 roku. Natomiast rewanże odbędą się 16 kwietnia.

