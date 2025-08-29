Szachtar i Dynamo znają rywali w LKE. W Krakowie polska ekipa, w Lublinie klub z Premier League!

29. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór

Szachtar Donieck i Dynamo Kijów już znają swoich przeciwników w Lidze Konferencji. Obie ekipy swoje domowe spotkania na międzynarodowej arenie będą rozgrywały w Polsce. Które mecze odbędą się w Krakowie i Lublinie?

Szachtar Donieck - Panathinaikos Ateny
Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Szachtar Donieck - Panathinaikos Ateny

Szachtar „na Wiśle” z Polakami, Dynamo zagra z Anglikami

Zarówno Szachtar Donieck, jak i Dynamo Kijów zagrają w Lidze Konferencji. Obie ukraińskie drużyny swoje domowe starcia w ramach europejskich pucharów rozgrywają w Polsce. Górnicy występują na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, czyli na obiekcie, którego na co dzień gospodarzem jest Wisła Kraków. Natomiast Biało-Niebiescy wybrali Lublin i gościnę Motoru.

Szachtar w Krakowie zagra z… Legią Warszawa, a także z HNK Rijeka i Breidablikiem. Z kolei Dynamo w Lublinie podejmie Crystal Palace, ekipę z Premier League, Zrinjskiego Mostar i Noah Erywań. 

Szachtar Donieck – Liga Konferencji 2025/26. Mecze w fazie ligowej:

  • Legia Warszawa – dom (Kraków)
  • Shamrock Rovers – wyjazd
  • Rijeka – dom (Kraków)
  • Aberdeen – wyjazd
  • Breidablik – dom (Kraków)
  • Hamrun Spartans – wyjazd

Dynamo Kijów – Liga Konferencji 2025/26. Mecze w fazie ligowej:

  • Fiorentina – wyjazd
  • Crystal Palace – dom (Lublin)
  • Omonia Nikozja – wyjazd
  • Zrinjski Mostar – dom (Lublin)
  • Samsunspor – wyjazd
  • Noah – dom (Lublin)

Tak prezentują się pełne wyniki losowania fazy ligowej Ligi Konferencji 2025/26, w której udział wezmą aż cztery polskie drużyny.

