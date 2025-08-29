Szachtar Donieck i Dynamo Kijów już znają swoich przeciwników w Lidze Konferencji. Obie ekipy swoje domowe spotkania na międzynarodowej arenie będą rozgrywały w Polsce. Które mecze odbędą się w Krakowie i Lublinie?

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Szachtar Donieck - Panathinaikos Ateny

Szachtar „na Wiśle” z Polakami, Dynamo zagra z Anglikami

Zarówno Szachtar Donieck, jak i Dynamo Kijów zagrają w Lidze Konferencji. Obie ukraińskie drużyny swoje domowe starcia w ramach europejskich pucharów rozgrywają w Polsce. Górnicy występują na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, czyli na obiekcie, którego na co dzień gospodarzem jest Wisła Kraków. Natomiast Biało-Niebiescy wybrali Lublin i gościnę Motoru.

Szachtar w Krakowie zagra z… Legią Warszawa, a także z HNK Rijeka i Breidablikiem. Z kolei Dynamo w Lublinie podejmie Crystal Palace, ekipę z Premier League, Zrinjskiego Mostar i Noah Erywań.

Szachtar Donieck – Liga Konferencji 2025/26. Mecze w fazie ligowej:

Legia Warszawa – dom (Kraków)

Shamrock Rovers – wyjazd

Rijeka – dom (Kraków)

Aberdeen – wyjazd

Breidablik – dom (Kraków)

Hamrun Spartans – wyjazd

🤩 Introducing our opponents in the Conference League league phase 🔥



✅ Legia Warszawa

✅ Shamrock Rovers

✅ Rijeka

✅ Aberdeen

✅ Breiðablik

✅ Hamrun Spartans



What do you think about the draw?



🧡 #Shakhtar #UECLdraw #UECL pic.twitter.com/lhrdFFeDQy — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 29, 2025

Dynamo Kijów – Liga Konferencji 2025/26. Mecze w fazie ligowej:

Fiorentina – wyjazd

Crystal Palace – dom (Lublin)

Omonia Nikozja – wyjazd

Zrinjski Mostar – dom (Lublin)

Samsunspor – wyjazd

Noah – dom (Lublin)



👊 На нас чекає 6 протистоянь у Лізі конференцій 🏆



🔹Суперники «Динамо» в домашніх матчах: «Крістал Пелас», «Зрінскі», «Ноа»



⚽️ Суперники «Динамо» у виїзних іграх: «Фіорентина», «Омонія», «Самсунспор»



📆 Розклад матчів з датами та часом буде оприлюднено пізніше. pic.twitter.com/RBEvat2euI — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 29, 2025

Tak prezentują się pełne wyniki losowania fazy ligowej Ligi Konferencji 2025/26, w której udział wezmą aż cztery polskie drużyny.