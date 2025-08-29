Szachtar „na Wiśle” z Polakami, Dynamo zagra z Anglikami
Zarówno Szachtar Donieck, jak i Dynamo Kijów zagrają w Lidze Konferencji. Obie ukraińskie drużyny swoje domowe starcia w ramach europejskich pucharów rozgrywają w Polsce. Górnicy występują na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, czyli na obiekcie, którego na co dzień gospodarzem jest Wisła Kraków. Natomiast Biało-Niebiescy wybrali Lublin i gościnę Motoru.
Szachtar w Krakowie zagra z… Legią Warszawa, a także z HNK Rijeka i Breidablikiem. Z kolei Dynamo w Lublinie podejmie Crystal Palace, ekipę z Premier League, Zrinjskiego Mostar i Noah Erywań.
Szachtar Donieck – Liga Konferencji 2025/26. Mecze w fazie ligowej:
- Legia Warszawa – dom (Kraków)
- Shamrock Rovers – wyjazd
- Rijeka – dom (Kraków)
- Aberdeen – wyjazd
- Breidablik – dom (Kraków)
- Hamrun Spartans – wyjazd
Dynamo Kijów – Liga Konferencji 2025/26. Mecze w fazie ligowej:
- Fiorentina – wyjazd
- Crystal Palace – dom (Lublin)
- Omonia Nikozja – wyjazd
- Zrinjski Mostar – dom (Lublin)
- Samsunspor – wyjazd
- Noah – dom (Lublin)
Tak prezentują się pełne wyniki losowania fazy ligowej Ligi Konferencji 2025/26, w której udział wezmą aż cztery polskie drużyny.