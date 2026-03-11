Raków przed wielką szansą, Tomczyk wierzy w swój zespół

20:39, 11. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  ViolaNews.com

Raków Częstochowa przygotowuje się do meczu z Fiorentiną w 1/8 finału Ligi Konferencji. Trener Łukasz Tomczyk podkreślił przed spotkaniem, że jego drużyna zamierza pokazać pełnię swoich możliwości.

Lukasz Tomczyk
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Lukasz Tomczyk

Tomczyk podkreśla szacunek dla Fiorentiny

Łukasz Tomczyk zaznaczył, że dla jego zespołu jest to bardzo ważny moment w europejskich rozgrywkach. Szkoleniowiec podkreślił, że Raków chce podejść do spotkania bez kompleksów. – Wiemy co chcemy pokazać na boisku jutro. To rywal najwyższej klasy. Zrobiliśmy wszystko żeby dojść do tego miejsca. To ważny moment, w którym możemy pokazać nasze możliwości. Fiorentina chce pokazać swój potencjał, ale my również mamy swoje atuty – powiedział trener Rakowa.

Szkoleniowiec zwrócił także uwagę na stałe fragmenty gry które mogą odegrać dużą rolę w tym dwumeczu. – Stałe fragmenty są bardzo ważną bronią zwłaszcza w Lidze Konferencji. Musimy być bardzo uważni w takich sytuacjach. W ostatnich meczach zachowaliśmy cztery czyste konta i nasi obrońcy wykonują dobrą pracę – podkreślił.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Tomczyk docenił również jakość włoskiej drużyny i jej sposób gry. Zaznaczył, że Fiorentina potrafi być groźna zarówno w ataku jak i w defensywie. – Fiorentina zasługuje na pełen szacunek. Potrafią atakować i bronić, a także są groźni w pojedynkach jeden na jednego. Mają wielu zawodników którzy mogą sprawić nam problemy – powiedział szkoleniowiec.

Trener Rakowa odniósł się także do taktyki oraz stylu gry swojej drużyny. Podkreślił, że kluczowe będzie wykorzystanie stworzonych okazji. – Musimy wykorzystać nasze szanse i skupić się na sobie. Włoska piłka jest jedną z najlepszych na świecie szczególnie, jeśli chodzi o grę w defensywie. Raków grał już przeciwko Atalancie w czasach Gasperiniego i trudno było znaleźć przestrzeń. Gasperini był dla nas inspiracją, bo my również gramy w systemie z trzema obrońcami – zaznaczył Tomczyk.

Zobacz również: Juventus przyspiesza transfer gwiazdy Premier League. Oto pierwsza oferta