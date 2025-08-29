Liga Konferencji 2025/2026 z punktu widzenia polskiego kibica zapowiada się bardzo ciekawie. W piątkowe popołudnie w Grimaldi Forum w Monaco odbyło się losowanie fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Rywali poznał Raków Częstochowa.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków poznał rywali w fazie zasadniczej Ligi Konferencji 2025/2026

Raków Częstochowa pokonał Ardę w fazie play-off eliminacji do Ligi Konferencji. W dwumeczu Czerwono-niebiescy wygrali oba spotkania. Tym samym po raz pierwszy w historii klub będzie miał okazję rywalizować w tych rozgrywkach. Jesienią częstochowian czeka łącznie sześć spotkań – trzy mecze Raków rozegra w roli gospodarza na ArcelorMittal Park w Sosnowcu, a trzy pozostałe w roli gościa.

W piątek drużyna Marka Papszuna poznała swoich rywali w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Wicemistrzów Polski czekają ciekawe wyzwania. Zmierzą się kolejno z: Rapidem (D), Spartą (W), Zrijnskim (D), Omonią (W), Craiovą (D) oraz Sigmą (W).

Ekipa z Częstochowy po raz drugi w ostatnich latach zagra w europejskich pucharach. W sezonie 2023/2024 gracze Rakowa rywalizowali w Lidze Europy, mierząc się wówczas z Atalantą, Sportingiem CP i Sturmem Graz. W fazie grupowej częstochowianie w sześciu meczach odnieśli jedno zwycięstwo, zanotowali także jeden remis i ponieśli cztery porażki.

Liga Konferencji – terminarz

Faza ligowa

1. kolejka: 2 października 2026

2. kolejka: 23 października 2026

3. kolejka: 6 listopada 2026

4. kolejka: 27 listopada 2026

5. kolejka: 11 grudnia 2026

6. kolejka: 18 grudnia 2026

Faza pucharowa:

Play-offy: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026

1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026

1/4 finału: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026

1/2 finału: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026

Finał: 27 maja 2026 w Lipsku

Czytaj więcej: Raków dopiął swego w Europie. Papszun wskazał, co było kluczowe