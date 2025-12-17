Raków na tle Europy. Papszun wskazał warunek sukcesu

20:52, 17. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Raków Częstochowa

Raków Częstochowa jest uważany za jedną z tych ekip, które mogą mieć realne szanse na zwycięstwo w Lidze Konferencji. Ciekawą opinię w tej sprawie wyraził trener Marek Papszun.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun o ewentualnej wygranej polskiej drużyny w Lidze Konferencji

Raków Częstochowa ma realne szanse na to, aby wywalczyć bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Tymczasem interesującymi przemyśleniami na temat ewentualnego triumfu polskiej drużyny w tych rozgrywkach podzielił się szkoleniowiec Medalików podczas przedmeczowej konferencji prasowej przed starciem z Omonią Nikozja.

– Myślę, że są na to realne szanse. Oczywiście w europejskich pucharach bardzo ważne jest losowanie i pewna doza szczęścia, podobnie jak w Pucharze Polski. Przy dobrym układzie formy, dnia i okoliczności drużyna teoretycznie słabsza może wyeliminować silniejszego rywala – przekonywał Marek Papszun na konferencji prasowej opublikowanej na kanale klubowym Rakowa Częstochowa na platformie YouTube.

POLECAMY TAKŻE

Marek Papszun
Raków na tle Europy. Papszun wskazał warunek sukcesu
Marek Papszun
Papszun poprowadzi Raków po raz ostatni. „Spełniłem misję”
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Raków miał nosa. Trzy transfery, które odmieniły zespół

– Coraz więcej polskich zespołów gra wiosną w Europie, więc nawet statystycznie te szanse rosną. Liga bardzo się rozwija. Widziałem to szczególnie po roku przerwy. Podniósł się poziom organizacji gry, intensywności i rzeczywiście trafiają do nas coraz lepsi piłkarze – zaznaczył trener.

– W każdym razie same pieniądze nie wystarczą. Trzeba je mądrze wydawać, mieć dobre struktury i nie przepłacać. Tutaj wciąż mamy sporo do poprawy – dodał Papszun.

Czwartkowe starcie z udziałem aktualnych wicemistrzów Polski rozpocznie się o godzinie 21:00. Będzie to jednocześnie ostatni oficjalny mecz Rakowa w 2025 roku i najprawdopodobniej pożegnalne spotkanie trenera Marka Papszuna w roli szkoleniowca Medalików.

Czytaj więcej: GKS Tychy walczy o utrzymanie. Transferowe wieści budzą emocje