GKS Tychy walczy o utrzymanie. Transferowe wieści budzą emocje

GKS Tychy może zostać w trakcie zimowej sesji transferowej jednym z najbardziej aktywnych klubów na rynku. Ciekawe wieści przekazał Kamil Bętkowski na platformie X.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

GKS Tychy zainteresowany Janem Biegańskim i Egzonem Kryeziu

GKS Tychy w rundzie jesiennej nie prezentował się dobrze. Chociaż na starcie gra w wykonaniu śląskiej ekipy wydawała się bardzo widowiskowa i napawała optymizmem na przyszłość, to ostatecznie nie miało to przełożenia na dobre wyniki. Ekipa z Tychów od 25 sierpnia pozostaje bez zwycięstwa. Taki stan rzeczy sprawił, że władze klubu podjęły decyzję o zmianie trenera. Artura Skowronka zastąpił Łukasz Piszczek. Obecnie trwa natomiast przebudowa kadry.

Jak na razie GKS pozyskał trzech nowych zawodników. Szeregi tyszan zasilili Igor Łasicki, Paweł Łysiak oraz Daniel Sandoval. Na tym jednak śląski klub nie zamierza poprzestać. Ciekawe informacje o kolejnych planach transferowych klubu przekazał Kamil Bętkowski na platformie X. Jego zdaniem na celowniku tyszan znajdują się Jan Biegański oraz Egzon Kryeziu. Pierwszy z wymienionych aktualnie reprezentuje barwy Pogoni Szczecin, natomiast drugi jest zawodnikiem Górnika Łęczna.

Ekipa z Tychów do ligowego grania wróci w drugi weekend lutego i od razu czeka ją bardzo trudne wyzwanie. Na drodze GKS-u stanie Wisła Kraków, która obecnie jest liderem Betclic 1. Ligi.

Tyszanie plasują się aktualnie na 16. miejscu w tabeli zaplecza PKO BP Ekstraklasy, legitymując się dorobkiem 13 punktów. Do zajmującego 15. miejsce Znicza Pruszków tracą cztery oczka. Pierwsze oficjalne spotkanie w nowym roku Trójkolorowi rozegrają w trzeci weekend lutego.

