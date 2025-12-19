Kacper Potulski to młodzieżowy reprezentant Polski, cieszący ostatnio swoją grą w Niemczech. 18-latek został doceniony za swój czwartkowy występ przez dziennikarzy "Bildu".

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Kacper Potulski z wysoką notą za występ w Lidze Konferencji

Kacper Potulski to środkowy obrońca, który ma już okazję występować w pierwszej drużynie FSV Mainz. Wychowanek warszawskiej Legii gra bez kompleksów w ekipie z Bundesligi, co przynosi niemieckiej drużynie wymierne korzyści.

Potulski zaliczył, według postronnych obserwatorów, bardzo dobre spotkanie w czwartek. „Bild” przyznał piłkarzowi ocenę „2”, gdzie „1” jest najwyższą z możliwych. W uzasadnieniu nie szczędzono pochwał pod adresem Polaka. „Gra tak spokojnie i rozsądnie, jakby miał kilkadziesiąt meczów w europejskich pucharach w dorobku” – napisano w ocenie występu defensora.

W tej kampanii Potulski rozegrał jak na razie łącznie 13 spotkań. Dwa mecze zaliczył w Bundeslidze oraz pięć w Lidze Konferencji. To właśnie w europejskich pucharach piłkarz miał okazję szczególnie się wyróżnić.

Potulski ma kontrakt ważny z klubem z Niemiec do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest obecnie na 2,5 miliona euro. Zanim młody obrońca trafił do Mainz, był graczem Legii Warszawa U-19.

Młody polski defensor o miejsce w składzie drużyny prowadzonej przez Ursa Fischera może od stycznia rywalizować z takimi zawodnikami jak Andreas Hanche-Olsen, Dominik Kohr czy Danny da Costa. Mainz jest obecnie czerwoną latarnią tabeli Bundesligi. Zespół legitymuje się zaledwie siedmioma punktami na koncie, tracąc sześć oczek do bezpiecznego Augsburga.