Takiego miejsca jeszcze nie było. Polska pnie się w rankingu UEFA

Liga Konferencji to rozgrywki, które stawiają kluby z PKO BP Ekstraklasy w bardzo korzystnym położeniu. Po czwartkowych meczach Polska zaliczyła awans w rankingu UEFA z 12. na 11. miejsce.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Trzy kluby w Europie, jeden wielki efekt. Polska rośnie w siłę

Liga Konferencji w tej kampanii po raz kolejny elektryzuje polskich kibiców. W poprzednim sezonie ze świetnej strony na arenie międzynarodowej pokazywały się Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa. Tymczasem w obecnych rozgrywkach przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy prezentują się jeszcze lepiej. Po zimowej przerwie w europejskich pucharach zagrają po raz pierwszy w historii aż trzy polskie zespoły. W gronie szczęśliwców znalazły się: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Wyeliminowana po fazie zasadniczej została jedynie Legia Warszawa.

Dobra postawa polskich drużyn skutkuje tym, że Polska zaliczyła awans w rankingu UEFA. Jeszcze niespełna półtora roku temu w tym zestawieniu zajmowała dopiero 21. miejsce. Obecnie Polska wskoczyła już na 11. pozycję, wyprzedzając Grecję, o czym na platformie X poinformował Przemysław Langier z Interia Sport.

❗️Ranking z doliczonymi bonusami (także minimalnymi za LM i LE). Wskakujemy na 11. miejsce, Czesi niedaleko. pic.twitter.com/Pw96kkZzLX — Przemek Langier (@plangier) December 18, 2025

Jeśli ostatecznie Polska awansowałaby na 10. miejsce w rankingu UEFA, to od sezonu 2028/2029 zyskałaby bezpośrednie miejsce w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. Nie będzie to jednak zadanie łatwe do zrealizowania, zwłaszcza że w styczniu rozgrywane będą kolejne spotkania Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Z kolei Liga Konferencji wróci do rywalizacji dopiero w lutym.

Aktualnym liderem pięcioletniej klasyfikacji UEFA jest Anglia, wyprzedzająca Włochy oraz Hiszpanię. Na kolejnych pozycjach znajdują się Niemcy, Francja, Holandia, Portugalia, Belgia oraz Turcja. Czołową dziesiątkę zamykają Czechy, które mają nad Polską przewagę wynoszącą 0,913 punktu.