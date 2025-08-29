Legia Warszawa w sezonie 2025/26 będzie występowała w Lidze Konferencji. Wojskowi poznali rywali w fazie ligowej.

Tomasz Jastrzębowski/ Foto Olimpik/ PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Hibernian FC

Legia już wie, z kim zagra w LKE

Legia Warszawa ma za sobą osiem spotkań w ramach kwalifikacji do europejskich pucharów. Wojskowi w 1. rundzie el. do Ligi Europy pokonali Aktobe (2:0 w dwumeczu), a następnie wyeliminowali Banika Ostrawa (4:3). Natomiast w 3. rundzie musieli uznać wyższość AEK-u Larnaka (3:5) i kontynuowali rywalizację w el. do LK. W decydującej fazie zmagań uporali się z Hibernianem (5:4 po dogrywce) i zapewnili sobie awans do fazy ligowej.

Z jakimi drużynami Legia zmierzy się w LK? Rywalami ekipy Edwarda Iordanescu będą: Szachtar Donieck, Sparta Praga, NK Celje, Lincoln Red Imps, Samsunspor i Noah

Legia Warszawa – Liga Konferencji 2025/26. Mecze w fazie ligowej:

Szachtar Donieck – wyjazd

Sparta Praga – dom

Celje- wyjazd

Lincoln Red Imps – dom

Samsunspor – wyjazd

Noah – dom

Liga Konferencji 2025/26 – terminarz: