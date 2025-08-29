Legia już wie, z kim zagra w LKE
Legia Warszawa ma za sobą osiem spotkań w ramach kwalifikacji do europejskich pucharów. Wojskowi w 1. rundzie el. do Ligi Europy pokonali Aktobe (2:0 w dwumeczu), a następnie wyeliminowali Banika Ostrawa (4:3). Natomiast w 3. rundzie musieli uznać wyższość AEK-u Larnaka (3:5) i kontynuowali rywalizację w el. do LK. W decydującej fazie zmagań uporali się z Hibernianem (5:4 po dogrywce) i zapewnili sobie awans do fazy ligowej.
Z jakimi drużynami Legia zmierzy się w LK? Rywalami ekipy Edwarda Iordanescu będą: Szachtar Donieck, Sparta Praga, NK Celje, Lincoln Red Imps, Samsunspor i Noah
Legia Warszawa – Liga Konferencji 2025/26. Mecze w fazie ligowej:
- Szachtar Donieck – wyjazd
- Sparta Praga – dom
- Celje- wyjazd
- Lincoln Red Imps – dom
- Samsunspor – wyjazd
- Noah – dom
Liga Konferencji 2025/26 – terminarz:
- faza ligowa, 1. mecz: 2 października
- faza ligowa, 2. mecz: 23 października
- faza ligowa, 3. mecz: 6 listopada
- faza ligowa, 4. mecz: 27 listopada
- faza ligowa, 5. mecz: 11 grudnia
- faza ligowa, 6. mecz: 18 grudnia
- faza play-off: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026
- 1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026
- 1/4 finału: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026
- 1/2 finału: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026
- Finał: 27 maja 2026 w Lipsku