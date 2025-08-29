Legia poznała rywali w Lidze Konferencji 25/26. Ciekawe losowanie

13:46, 29. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa w sezonie 2025/26 będzie występowała w Lidze Konferencji. Wojskowi poznali rywali w fazie ligowej.

Legia Warszawa - Hibernian FC
Tomasz Jastrzębowski/ Foto Olimpik/ PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Hibernian FC

Legia już wie, z kim zagra w LKE

Legia Warszawa ma za sobą osiem spotkań w ramach kwalifikacji do europejskich pucharów. Wojskowi w 1. rundzie el. do Ligi Europy pokonali Aktobe (2:0 w dwumeczu), a następnie wyeliminowali Banika Ostrawa (4:3). Natomiast w 3. rundzie musieli uznać wyższość AEK-u Larnaka (3:5) i kontynuowali rywalizację w el. do LK. W decydującej fazie zmagań uporali się z Hibernianem (5:4 po dogrywce) i zapewnili sobie awans do fazy ligowej.

Z jakimi drużynami Legia zmierzy się w LK? Rywalami ekipy Edwarda Iordanescu będą: Szachtar Donieck, Sparta Praga, NK Celje, Lincoln Red Imps, Samsunspor i Noah

Legia Warszawa – Liga Konferencji 2025/26. Mecze w fazie ligowej:

  • Szachtar Donieck – wyjazd
  • Sparta Praga – dom
  • Celje- wyjazd
  • Lincoln Red Imps – dom
  • Samsunspor – wyjazd
  • Noah – dom

Liga Konferencji 2025/26 – terminarz:

  • faza ligowa, 1. mecz: 2 października
  • faza ligowa, 2. mecz: 23 października
  • faza ligowa, 3. mecz: 6 listopada
  • faza ligowa, 4. mecz: 27 listopada
  • faza ligowa, 5. mecz: 11 grudnia
  • faza ligowa, 6. mecz: 18 grudnia
  • faza play-off: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026
  • 1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026
  • 1/4 finału: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026
  • 1/2 finału: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026
  • Finał: 27 maja 2026 w Lipsku

