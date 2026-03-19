Lech walczy o odrobienie strat. Przewidywany skład na mecz z Szachtarem

Lech Poznań zmierzy się dzisiaj w wyjazdowym starciu z Szachtarem Donieck w ramach rewanżu 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Oto przewidywane składy na ten mecz.

Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech musi odrobić straty z pierwszego meczu

Dzisiaj w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji Europy czekają nas dwa bardzo ważne mecze z perspektywy kibiców w Polsce. Przede wszystkim Raków Częstochowa przed własną publicznością podejmie włoską Fiorentinę. Medaliki w pierwszym starciu minimalnie przegrały, ale wciąż mają spore szanse.

Spora uwaga będzie jednak zwrócona także na starcie Lecha Poznań z Szachtarem Donieck. Kolejorz przegrał pierwszy mecz na swoim stadionie 1:3, a to oznacza, że przed rewanżem jest w trudnej sytuacji. Pomocnym aspektem może okazać się fakt, że podopieczni Nielsa Frederiksena zmierzą się w Krakowie, gdzie swoje mecze rozgrywa drużyna z Ukrainy z powodu ataku Federacji Rosyjskiej na jej terytorium.

Trudno jednak przed meczem wyrokować, czy Lech zdoła odrobić straty. W ostatnich meczach PKO Ekstraklasy Kolejorz nie był w wybitnej formie, ale to nadal bardzo mocna ekipa, która kadrowo jest najlepsza w Polsce. W jakim więc składzie wystąpi? Oto przewidywane składy na mecz według serwisu „KKSLech.com”.

Lech: Mrozek – Gumny, Mońka, Milić, Gurgul – Kozubal, Rodriguez – Gholizadeh, Walemark, Bengtsson – Ishak.

Szachtar: Fesyun – Tobias, Marlon, Ghram, Azarovi – Nazaryna – Ferreira, Bondarenko, Isaque, Eguinaldo – Kaua Elias.

