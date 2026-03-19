Lech musi odrobić straty! To skład na Szachtar

19:52, 19. marca 2026
Michał Stompór

Szachtar Donieck - Lech Poznań to rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji. Kto na Stadionie Miejskim w Krakowie wywalczy awans do kolejnej fazy rozgrywek? Znamy oficjalne składy obu drużyn na ten mecz.

Piłkarze Lecha Poznań
Maciej Rogowski/ PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Szachtar Donieck – Lech Poznań: znamy wyjściowe jedenastki

Lech Poznań przystępuje do czwartkowego rewanżu z zamiarem odrobienia dwubramkowej straty. Pierwszą odsłonę posko-ukraińskiej rywalizacji na swoją korzyść rozstrzygnął Szachtar Donieck – podopieczni Ardy Turana wygrali 3:1.

Niels Frederiksen wyszedł z założenia, że przegrany skład należy zmienić i dokonał kilku zmian w wyjściowej jedenastce. W ataku, oprócz Mikaela Ishaka i Luisa Palmy, znalazł się także Taofeek Ishmaheel. Z kolei za napastnikiem ustawiony został Pablo Rodriguez. W środku pomocy zobaczmy Gisliego Thordarsona i Antoniego Kozubala. Na ławkę powędrowali Leo Bengtsson i Ali Gholizadeh.

W linii obrony także nie zabrakło roszad. Do pierwszego składu wskoczyli Joao Moutinho i Robert Gumny, którzy zmienili Joela Pereirę i Michała Gurgula.

Szachtar Donieck – Lech Poznań: oficjalne składy na mecz 1/8 finału LK

Szachtar Donieck: Dmytro Riznyk – Marlon Santos, Pedrinho, Newertton, Pedro Henrique, Vinicius, Alaa Ghram, Kaua Elias, Ołeh Oczeret´ko, Jehor Nazaryna, Alisson

Lech Poznań: Bartosz Mrozek – Joao Moutinho, Antonio Milić, Wojciech Mońka, Robert Gumny – Gisli Thordarson, Pablo Rodriguez, Antoni Kozubal – Luis Palma, Mikael Ishak, Taofeek Ismaheel

